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  4. Человек по кличке «Бульдозер»: каким был экс-глава Франции Жак Ширак

Человек по кличке «Бульдозер»: каким был экс-глава Франции Жак Ширак

, 13:54 91

Жак Ширак прошел путь от моряка и после госслужащего до главы государства, руководившего страной 12 лет. Бывший французский лидер скончался 26 сентября в возрасте 86 лет.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Zimmermann

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Умер Жак Ширак 4

Жак Рене Ширак родился 29 ноября 1932 года в парижской семье руководителя авиационной компании. Получив степень бакалавра в лицее, юный Жак три месяца служил моряком на угольном транспорте. В начале 1950-х вступил в Коммунистическую партию Франции и окончил Парижский институт политических исследований. Затем юноша поступил в Национальную школу управления и получил диплом госслужащего.

Пройдя обучение, Ширак записался во французскую армию. В качестве офицера отправился на войну в Алжире, где получил ранение. После демобилизации занялся административной работой в аудиторской палате Парижа.

Политическая карьера Ширака началась в 1962 году, когда французский премьер-министр Жорж Помпиду назначил его начальником личного штаба. На этой должности молодой активист получил прозвище «Бульдозер». Целеустремленность Жака, которую отмечали его коллеги, помогла ему вскоре попасть в правительство Франции на должность в Министерстве социальных дел и войти в окружение генерала Шарля де Голля.

Позднее протеже Помпиду получил пост министра сельского хозяйства, а в 1974 году сошелся с будущим президентом Жискаром д’Эстеном. Новый глава государства назначил его руководителем кабмина, где Ширак проработал два года.

В 1977 году Ширак занял пост мэра Парижа. Работая на благо города и страны, он существенно поднял собственный имидж. Это кресло политик занимал 18 лет. Пока не выдвинул в 1981 году свою кандидатуру против действующего лидера страны. Не набрав голосов, он выбыл из предвыборной гонки, но вновь стал премьером — коалиция правовых оппозиционных сил во главе с Шираком получила большинство мест в парламенте. Последующие семь лет он играл ключевую роль во внутренних делах страны, но после ряда непопулярных реформ ушел из правительства.

Долгожданный пост президента политик получил в 1995 году — в 62 года. Социальные реформы Ширака привели к сокращению бюджета, вылились в демонстрации, а затем и в глобальную забастовку. Внешняя политика Ширака того периода запомнилась подписанием договора о прекращении ядерных испытаний и отказом от ликвидации военных баз на африканском континенте. Лидер страны безуспешно пытался сблизиться с НАТО.

Шаткие позиции президента привели его к отставке. Но в 2002 году Жак Ширак переизбрался вновь. В этот период он реорганизовал внутреннюю политику страны и создал партию под названием «Союз за народное движение». На международной арене глава государства вместе с президентом России Владимиром Путиным осудил боевые действия Западной коалиции в Ираке.

В 2007 году в телевизионном обращении Ширак объявил, что не будет баллотироваться на третий срок. С 2005 года политик перенес инсульт, операцию по установке кардиостимулятора, операцию на почке и несколько раз был госпитализирован во время судебного процесса, на котором французского лидера обвинили в прошлых экономических преступлениях.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, память Жака Ширака почтили минутой молчания в Нацсобрании Франции.

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Умер Жак Ширак 4
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