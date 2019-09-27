Захарова ответила на заявление о причастности России к скандалу с Трампом в США

В США председатель палаты представителей американского конгресса Нэнси Пелоси заявила о причастности российской стороны к скандалу вокруг переговоров Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Во время телефонного разговора, американский лидер якобы надавил на коллегу и попросил продолжить коррупционное расследование, которое в итоге бы привело к дискредитации его конкурента — Джо Байдена. По мнению конгрессмена Пелоси, руку к этому приложила еще и Москва.

Инцидент с обвинениями России в причастности к скандалу в США прокомментировала представитель МИД РФ Мария Захарова в Facebook.

«Учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула „скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины“, то по логике спикера руку Россия приложила именно к ней », — заявила политик.

Нэнси Пелоси объявила о запуске процедуры импичмента в отношении Дональда Трампа. После этого Белый дом опубликовал стенограмму разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Мария Захарова прокомментировала стенограмму встречи Трампа и Зеленского.