Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 27 сентября, прокомментировал слова бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили о плане Владимира Путина воссоздать СССР. Представитель Кремля подчеркнул, что подобных намерений у Москвы нет.

« Нет, таких планов нет », — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Михаил Саакашвили ранее заявил о том, что Тбилиси под влиянием российских властей может свернуть с курса на вступление Грузии в НАТО и Евросоюз. Бывший президент страны не исключил, что Россия и Грузия могут стать в будущем одной страной.

«Владимир Путин решил к 2024 году восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — цитирует Михаила Саакашвили сайт Apsny.ge.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД РФ и Грузии впервые после прекращения дипотношений провели переговоры.