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  4. Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР — видео

Кремль ответил на заявление Саакашвили о плане Путина воссоздать СССР — видео

, 23:34 Видео 35

Бывший президент Грузии заявил, что власти страны под давлением Москвы могут отказаться от курса на вступление в НАТО и Евросоюз. Он также не исключил что Грузия и Россия могут стать одной страной.

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Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar, Reiner Zensen, via www.imago-ima, Komsomolskaya Pravda

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в пятницу, 27 сентября, прокомментировал слова бывшего грузинского лидера Михаила Саакашвили о плане Владимира Путина воссоздать СССР. Представитель Кремля подчеркнул, что подобных намерений у Москвы нет.

«Нет, таких планов нет», — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Михаил Саакашвили ранее заявил о том, что Тбилиси под влиянием российских властей может свернуть с курса на вступление Грузии в НАТО и Евросоюз. Бывший президент страны не исключил, что Россия и Грузия могут стать в будущем одной страной.

«Владимир Путин решил к 2024 году восстановить Советский Союз и планирует присоединить Грузию, Армению, Молдавию, Беларусь, основную часть Украины, кроме западной», — цитирует Михаила Саакашвили сайт Apsny.ge.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что главы МИД РФ и Грузии впервые после прекращения дипотношений провели переговоры.

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