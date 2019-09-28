«Очень грустная потеря»: Андрей Ургант об уходе Марка Захарова

Личной потерей стала смерть художественного руководителя и главного режиссера московского театра «Ленком» Марка Захарова для актера Андрея Урганта. В интервью 5-tv.ru представитель актерской династии отказался говорить о Захарове как о режиссере, предоставив это театральным критикам, а предпочел вспомнить человека и друга.
Он признался, что за последнее время потерял стольких любимых людей, что почти привык к этому, как бы страшно это не звучало. Вот и смерть 85-летнего Марка Захарова артист назвал «неизбежной» и «естественной».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября в Москве после продолжительной болезни. Уже известно, что похоронят мастера на Новодевичьем кладбище, дату и время объявят позже.