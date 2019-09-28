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«Очень грустная потеря»: Андрей Ургант об уходе Марка Захарова

, 13:56 Эксклюзивное интервью 155

Представитель актерской династии знал режиссера «Ленкома» с детства и был на всех его спектаклях.

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Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Александр Казаков

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Личной потерей стала смерть художественного руководителя и главного режиссера московского театра «Ленком» Марка Захарова для актера Андрея Урганта. В интервью 5-tv.ru представитель актерской династии отказался говорить о Захарове как о режиссере, предоставив это театральным критикам, а предпочел вспомнить человека и друга.

«Я родился в актерской семье и знаю Марка Анатольевича с детства. Поэтому у меня к нему всегда было отношение не как к режиссеру, а как к человеку прекрасному, который великолепно относился к моей маме, который был на всех моих капустниках, я был на всех его спектаклях. И он, и его семья с огромной нежностью относились ко мне и к моей семье. Вот это нас очень связывало между собой. А какой был режиссер — это пусть искусствоведы рассказывают. Это большая потеря, очень грустная потеря», — сказал Андрей Ургант.

Он признался, что за последнее время потерял стольких любимых людей, что почти привык к этому, как бы страшно это не звучало. Вот и смерть 85-летнего Марка Захарова артист назвал «неизбежной» и «естественной».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что народный артист СССР Марк Захаров скончался в субботу, 28 сентября в Москве после продолжительной болезни. Уже известно, что похоронят мастера на Новодевичьем кладбище, дату и время объявят позже.

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