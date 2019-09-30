Еще одна страна на карте мира, подвергаясь мощнейшему давлению, продолжает оставаться партнером и настоящим другом для России. Речь о Сербии.

В субботу, 28 сентября, мы отметили важную дату — 75 лет начала операции по освобождению Югославии от фашистов. Это наш общий праздник и с каждым годом такие даты все ценнее и ценнее. Ведь Сербия в наши дни — это, наверное, последний европейский оплот той самой истинной исторической памяти.

Там не сносят советские монументы, не переписывают учебники истории, а президенты двух стран идут вместе в «Бессмертном полку» с портретами своих отцов и дедов. Все это не может не раздражать сербских соседей. Любые действия Белграда вызывают у Запада аллергию, особенно дружба с Москвой. А знаете еще что? Сербия — это страна, где каждый россиян чувствует себя как дома, потому что там все знают русский язык.

Максим Облендер еще раз убедился, что проверенный временем девиз «сербы и русские братья навек» актуален как никогда.

Популярный товар футболка сборной России, рядом не менее ходовой сувенир — кружка «самый вежливый президент» — это не сувенирный рынок в Адлере — это европейский Белград, где уже в аэропорту таможенники говорят: «Добро пожаловать, брат». В такси часто принимают и рубли.

Конференция «Шествие победителей» словно стала ответом на «забывчивость» соседей поляков, которые не позвали нас на памятные мероприятия в день начала войны. Русские и сербы в Белграде собрали представителей почти 55 стран, в каждой из них есть настоящий «Бессмертный полк». Приехали даже представители стран, редко ассоциирующихся со Второй мировой войной — делегаты из Конго и Маврикия, Сирии. Сильванна — гражданка Аргентины, но в ее руках портрет деда — советского солдата.

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«Когда я была маленькая, я деда не знала, он умер, я его никогда не видела. Но моя мама рассказывала, как он вернулся с войны», — вспоминает Сильвана Ярмолюк-Строганова, член Всемирного Координационного Совета российских соотечественников, проживающих за рубежом.

Рассказывала, исходя из настоящих исторических, а не современных конъектурных реалий, когда историю модно переписывать. Так на днях Европарламент осудил пакт Молотова-Риббентропа, обвинив СССР в том, что мы на равных с фашистами развязывали войну. Резолюцию, кстати, предложила Литва. Но почему-то никто не вспоминает «Мюнхенский сговор», когда ряд евростран решили откусить кусок от территории Чехословакии, или Дюссельдорфское соглашение, подразумевавшее экономический раздел Европы между монополиями Германии и Англии, и многие другие спорные соглашения.

А глава Хорватии, улыбаясь, открыла галерею имени Бернардина Сокола — священника, а на деле нациста и пособника немцев.

«Появились те, страны, кто был по ту сторону баррикад, но сейчас они выставляют себя как жертвы. Или как герои. Мы надеемся, что конференция еще раз даст понять, на чьей стороне правда», — говорит Зоран Джорджевич, министр Сербии по труду, занятости, социальной политике и вопросам ветеранов.

Пока же сербам вместе с новой европейской историей навязывают и евроценности. Младен Обрадович по образованию богослов, владелец студии графического дизайна. Пиджак, отглаженная рубашка — а на деле, считай, преступник, чуть не сорвавший в Белграде гей-парад. Его организация, пропагандирующая веру, любовь к сербской истории, дружбу с Россией и классические семейные ценности планировала мирный митинг протеста в день сербского прайда. Который, возможно, и не кажется таким удивительным в стране, где премьер-министр открытая лесбиянка. За такую дерзость Младен отсидел полгода за решеткой, пока шло судебное разбирательство, но от своих взглядов он не отказался.

«Если Сербия однажды вступит в Евросоюз, ей придется рано или поздно отречься от своих связей с Россией. Плюс вступление в Евросоюз невозможно, если страна не вступит в НАТО», — считает Младен Обрадович, руководитель движения «Образ».

Этот сценарий уже проходили многие страны — Черногория, Северная Македония. Для Сербии вступить в Евросоюз означает не только признать независимость Косово, но и что самое страшное, протянуть руку НАТО, а здесь страшные дни бомбардировки городов снарядами с обедненным ураном помнит каждый дом, каждая стена.

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В Белграде, как и во многих европейских столицах повсюду исписанные и изрисованные стены. Но вот что первое бросается в глаза — это вот такие огромные граффити о дружбе славянских народов. Их здесь очень много. И никто эти граффити не стирает, ну, возможно потому, что рисуют их крепкие и серьезные сербские футбольные фанаты. Дружба русских и сербских фанов даже не обсуждается, есть любовь к цветам клуба, а есть к цветам флага. А они у России и Сербии одинаковые.

Те же лозунги «за русский Крым и сербский Космет», «славной дружбой дорожить» уже на футболках, на стене — фото самого известного игрока клуба.

Сегодня Иванович капитан петербургского «Зенита», где пользуется большим уважением и часто говорит о дружбе наших стран. Вот в подтверждение болельщики вместе поют «Катюшу».

«Мы последние в Европе, кто не на западной стороне. Я надеюсь это никогда не случится. Тогда целая Европа на запад против России. А мы маленькая земля, но мы посреди Балкан и все против нас, и мы как народ это любим, что все против нас», — говорит Лазар, болельщик футбольного клуба «Белград».

Как это идти против всех в семье Александра Шешеля отлично знают. Его отец Воислав, критиковавший НАТО, провел в политзаключении рекордные для гуманного запада 11 лет. Говорит, сербам интереснее присоединение к договору о коллективной безопасности и Евразийскому экономический союзу. А европейские вспышки неонацизма, русофобство — типичный пример того, как пытаются рассорить братьев-славян.

«Они думают, что Сербия — это маленькие русские на Балканах. Мы были союзниками в Первой мировой, Второй мировой войне. Это исторический факт и в их процессе евроинтеграции Сербии — это очень большая проблема», — рассказывает Александр Шешель, заместитель руководителя сербской радикальной партии.

Итог трехдневной встречи — резолюция конференции. Народный артист СССР Василий Лановой перечисляет ключевые пункты: увеличивать число памятных мероприятий, совершенствовать и развивать «Бессмертный полк», развивать дружбу двух стран и никогда не доводить до военного конфликта, как бы не стремились внешние силы нас спровоцировать.

«Сегодня цивилизации можно сдуть нажатием кнопки одной из великих держав. Я думаю, что сегодня вот то, что раньше понимали и шли воевать, сегодня уже никто не пойдет так воевать, потому что понимают, что есть у другой страны», — считает народный артист СССР Василий Лановой.

Здесь неоднократно звучало, да, Вторая мировая для сербов с их по сути гражданской войной — не самый приятный факт. Но совместное освобождение Белграда нашими войсками всегда будет оставаться славной страницей всемирной истории. Как и дружба под девизом «Руси и Серби братья заувек». С этим могут спорить хорваты, украинцы, какие угодно русофобы, но точно не потомки тех, кто лежит под мемориалом «Освободителям Белграда», рядом, плечом к плечу, как шли когда-то вместе в бой.

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