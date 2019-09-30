Российская модель Анастасия Квитко на своей странице в Instagram разместила очередной снимок в купальнике. На фото 24-летняя уроженка Калининграда позирует на пляже в черном бикини, присев на белую деревянную конструкцию. Талия и одно из бедер «русской Кардашьян» прикрыты розовой накидкой.

«Быть страстной, любящей, не сожалеть о том, что мир не может не заметить», — написала под публикацией Анастасия Квитко.

Instagram @anastasiya_kvitko

В этот раз мнения русскоязычных фанатов модели разделились. Одним свежее фото знаменитости пришлось не по вкусу, другая часть пользователей считает, что «русская Кардашьян» горяча, как и прежде.

«Здесь ты не очень»;

«Испортилась уже. Все висит уже»;

«Висячая грудь»;

«Хорошенькая»;

«Настя, очень красиво, сексуально выглядишь», — пишут пользователи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что грудь «русской Кардашьян» едва уместилась в бюстгальтере.