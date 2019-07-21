«Поженимся!» Ольга Бузова нежно погладила Батрутдинова прямо на сцене — видео

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Певица рассказала об отношениях с комиком на VK Fest.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

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Ольга Бузова 520

Ольга Бузова выступила на фестивале VK Fest в Санкт-Петербурге. Вместе с певицей на одной сцене оказался юморист Тимур Батрутдинов. Комику давно приписывают роман с поп-дивой. Бузова рассказала поклонникам об их отношениях.

«Мы настолько близки с Тимуром, что я даже могу выбрать ему невесту. Совсем скоро мы примем участие в реалии-шоу, где вместе будем искать любовь. И если не найдем, то поженимся друг на друге!» — утверждает певица.

Поклонники просто взревели от громкого заявления артистки. После этого Ольга Бузова прямо на сцене начала нежно обнимать и гладить по спине Тимура Батрутдинова. Комик не был против таких откровенных прикосновений. Видео с нежностями парочки в Instagram опубликовали поклонники певицы.

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«Как она его гладит по спинке! Ммм…» — прокомментировали кадры фанаты.

Выступление Ольги Бузовой на VK Fest пришло послушать огромное количество людей. После певицы на сцене исполняли свои хиты Егор Крид и Feduk — их творчество осталось гораздо менее востребованным.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Ольга Бузова разочаровала фанатов выступлением в Бишкеке.

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