Певица и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов вновь интригуют поклонников двусмысленными публикациями в Instagram. На этот раз в аккаунте Бузовой появилось видео, на котором она с Батрутдиновым принимают участие в совместной съемке. При этом Бузова одета в белое платье, а Батрутдинов — в строгом костюме.

«Мы пока еще до конца не понимаем, на что мы идем. Но мы точно знаем одно — мы хотим любви», — написала под роликом артистка.

Как выяснилось, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов готовятся к шоу на телеканале ТНТ, в рамках которого «друзья на грани» будут искать друг другу пару. Кастинг на новый телепроект уже стартовал. Поклонники артистов, в свою очередь, узнав такую новость, выразили возмущение. По их мнению, Бузовой и Батрутдинову уже давно пора пожениться, а не «ломать комедию».

Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 июля

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мешает артистам стать парой.