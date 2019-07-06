«Мы хотим любви!»: Бузова и Батрутдинов в «свадебных нарядах» озадачили фанатов — видео

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Артисты дали фанатам очередной повод для сплетен.

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Фото, видео : Instagram @buzova86

Тема:
Ольга Бузова 509

Певица и бывшая участница «Дома-2» Ольга Бузова и юморист Тимур Батрутдинов вновь интригуют поклонников двусмысленными публикациями в Instagram. На этот раз в аккаунте Бузовой появилось видео, на котором она с Батрутдиновым принимают участие в совместной съемке. При этом Бузова одета в белое платье, а Батрутдинов — в строгом костюме.

«Мы пока еще до конца не понимаем, на что мы идем. Но мы точно знаем одно — мы хотим любви», написала под роликом артистка.

Как выяснилось, Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов готовятся к шоу на телеканале ТНТ, в рамках которого «друзья на грани» будут искать друг другу пару. Кастинг на новый телепроект уже стартовал. Поклонники артистов, в свою очередь, узнав такую новость, выразили возмущение. По их мнению, Бузовой и Батрутдинову уже давно пора пожениться, а не «ломать комедию».

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Ранее 5-tv.ru рассказывал, что мешает артистам стать парой.

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