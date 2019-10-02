Видео: подозреваемого в убийстве сотрудника СКР в Москве доставили в суд

Подозреваемому в смертельном нападении на сотрудника Следственного комитета РФ Владислава Капустина в Москве в среду, 2 октября, должны избрать меру пресечения. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором задержанного Сергея Григорьева доставили в суд.

39-летнего уроженца Санкт-Петербурга — подозреваемого в убийстве следователя — привезли к дверям Басманного суда на полицейской газели.

Владислава Капустина смертельно ранили возле здания центрального аппарата СК РФ в Техническом переулке в столице во вторник, 1 октября. Подозреваемый в преступлении Сергей Григорьев состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Его мать петербурженка Елена Юрьевна утверждает — она понятия не имела, что сын уехал в Москву.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео первых минут после нападения на сотрудника СКР.