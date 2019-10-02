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Видео: подозреваемого в убийстве сотрудника СКР в Москве доставили в суд

, 14:44 Эксклюзивное видео 115

Сергей Григорьев, по предварительным данным, нанес смертельные ранения сотруднику СК РФ Владиславу Капустину. Подозреваемого доставили в Басманный суд.

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Фото, видео: ТАСС/Геодакян Артем, 5-tv.ru

Подозреваемому в смертельном нападении на сотрудника Следственного комитета РФ Владислава Капустина в Москве в среду, 2 октября, должны избрать меру пресечения. В распоряжении 5-tv.ru появилось видео, на котором задержанного Сергея Григорьева доставили в суд.

39-летнего уроженца Санкт-Петербурга — подозреваемого в убийстве следователя — привезли к дверям Басманного суда на полицейской газели.

Владислава Капустина смертельно ранили возле здания центрального аппарата СК РФ в Техническом переулке в столице во вторник, 1 октября. Подозреваемый в преступлении Сергей Григорьев состоял на учете в психоневрологическом диспансере. Его мать петербурженка Елена Юрьевна утверждает — она понятия не имела, что сын уехал в Москву.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео первых минут после нападения на сотрудника СКР.

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