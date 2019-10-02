Матвиенко: «Формула Штайнмайера» станет хорошей основой для нормандской встречи

Подписание Киевом, а также представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик «формулы Штайнмайера» является позитивным шагом и может стать «хорошей основой для проведения встречи в нормандском формате». Такую позицию озвучила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в среду, 2 октября, находясь с рабочим визитом в Узбекистане.

« Я считаю, что подписание Киевом, ДНР и ЛНР „формулы Штайнмайера“ — позитивный, безусловно, шаг. Единственное, я боюсь, чтобы как бы не стали интерпретировать то, что надо делать. В этой „формуле“ все четко прописано, пошагово », — сказала сенатор.

Спикер Совета Федерации также считает, что возможное исполнение Киевом всех пунктов подписанного документа станет давно ожидаемым.

1 октября Контактная группа по урегулированию на востоке Украины на встрече в белорусской столице подписала «формулу Штайнмайера», предполагающую особый статус для Донбасса.

Первоначально документ должен был быть подписан еще на предыдущей встрече 18 сентября, однако в последний момент украинская делегация отказалась это делать, сославшись на некие технические сложности. Таким образом саммит «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина) оказался под угрозой срыва, так как именно в ходе того заседания стороны планировали определить дату его проведения. Последняя встреча лидеров «нормандской четверки» состоялась 19–20 октября 2016 года в Берлине.