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Певица Слава с дочерью зачитали рэп про похмелье — видео

, 21:00 Видео 29

Автором кавер-версии песни из мультфильма про Котопса под названием «Алкомен» стала 19-летняя Александра.

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Фото, видео : Instagram @nastya_slava

Российская певица Слава поделилась с подписчиками песней, которую сочинила ее 19-летняя дочь Александра.

Шутливая композиция на мотив известного саундтрека к мультфильму о Котопсе опубликована на странице артистки в Instagram.

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В пародийной песне поется о супергерое «алкомене», который приходит на выручку страдающим от похмелья. Такое «лечение» в итоге превращается в запой.

«Всем алкоменам привет!» — заканчивает импровизированный номер Слава.

Подписчики певицы отметили, что Александра во всем похожа на звездную мать — как внешностью, так и вокальными данными.

«Голоса одинаковые, клевые»;

«Дочка — копия мамочки во всем! Голос, тембр, смех и красота, конечно!!! Классные вы Девчули»;

«Девчули, красотули! В тему однозначно!!!»;

«Позитив спасет мир. Молодцы, так держать👍».

Дочь Александра появилась у певицы в первом браке. Девушка учится в театральном училище имени Щепкина и активно ведет свои страницы в соцсетях, в которых можно встретить довольно откровенные фотографии. Слава поддерживает дочь в этом смелом начинании и вспоминает, что в юности тоже могла пойти на съемку в стиле «ню».

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