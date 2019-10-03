Минаев о поимке Бочкаревой с кокаином: «Ноги у таких ситуаций растут из ноздрей»

Российский бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий Сергей Минаев высмеял актрису Наталью Бочкареву, ранее задержанную с кокаином. Особое внимание в видео на своем YouTube-канале он уделил ее «дорожному набору».

«Ноги в таких ситуациях растут, как правило, всегда из ноздрей», — сказал Минаев в самом начале выпуска.

Он не удивился тому, что Бочкарева попалась с запрещенным порошком. Не очень сильно впечатлил его и тот факт, что актриса прятала пакетик в нижнем белье. Сильнее всего ведущий поразился присутствию в трусах еще и свернутой банкноты.

«Нет, ну ладно, она порошок спрятала. Но зачем она купюру туда засунула? Это же неудобно! Типа дорожного набора что ли? Приехала и достала все сразу из одного места?», — цитирует Минаева сайт Teleprogramma.pro.

Telegram-канал «Майор и генерал»

Писателя также позабавила попытка звезды сериала «Счастливы вместе» опровергнуть обвинения, учитывая, что полицейские снимали ее на камеру. Минаев предположил, что Бочкареву «отпустило как раз после того, когда ее отпустили».

Зрителей Минаев призвал не употреблять наркотики и не возить их с собой. Также он посоветовал не оказывать сопротивления сотрудникам полиции.

39-летнюю Наталью Бочкареву задержали 28 сентября. Сотрудники ДПС остановили ее автомобиль марки Cadillac на улице Стромынка. Во время досмотра у актрисы нашли 0,7 грамма кокаина.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания Бочкаревой.