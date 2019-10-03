  1. Пятый канал
  4. Минаев о поимке Бочкаревой с кокаином: «Ноги у таких ситуаций растут из ноздрей»

Минаев о поимке Бочкаревой с кокаином: «Ноги у таких ситуаций растут из ноздрей»

, 20:45 157

Писатель, теле- и радиоведущий призвал зрителей не употреблять наркотики и не иметь с ними дел.

Фото: Instagram @sergeiminaev

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 17

Российский бизнесмен, писатель, теле- и радиоведущий Сергей Минаев высмеял актрису Наталью Бочкареву, ранее задержанную с кокаином. Особое внимание в видео на своем YouTube-канале он уделил ее «дорожному набору».

«Ноги в таких ситуациях растут, как правило, всегда из ноздрей», — сказал Минаев в самом начале выпуска.

Он не удивился тому, что Бочкарева попалась с запрещенным порошком. Не очень сильно впечатлил его и тот факт, что актриса прятала пакетик в нижнем белье. Сильнее всего ведущий поразился присутствию в трусах еще и свернутой банкноты.

«Нет, ну ладно, она порошок спрятала. Но зачем она купюру туда засунула? Это же неудобно! Типа дорожного набора что ли? Приехала и достала все сразу из одного места?», — цитирует Минаева сайт Teleprogramma.pro.

Telegram-канал «Майор и генерал»

Писателя также позабавила попытка звезды сериала «Счастливы вместе» опровергнуть обвинения, учитывая, что полицейские снимали ее на камеру. Минаев предположил, что Бочкареву «отпустило как раз после того, когда ее отпустили».

Зрителей Минаев призвал не употреблять наркотики и не возить их с собой. Также он посоветовал не оказывать сопротивления сотрудникам полиции.

39-летнюю Наталью Бочкареву задержали 28 сентября. Сотрудники ДПС остановили ее автомобиль марки Cadillac на улице Стромынка. Во время досмотра у актрисы нашли 0,7 грамма кокаина.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео задержания Бочкаревой.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 17
3 окт
«Мне жаль Наташу, но нам не 15»: Водонаева о задержанной с наркотиками Бочкаревой
2 окт
Новое видео задержания Бочкаревой с кокаином: актриса отказывается от освидетельствования
1 окт
Нарколог прокомментировал видео задержания Бочкаревой с кокаином
30 сент
Штурм предположила, что Бочкарева могла использовать наркотики для интима
30 сент
«Дочь» Бочкаревой по сериалу «Счастливы вместе» не верит в историю с наркотиками
29 сент
«Такая беда!»: Режиссер «Счастливы вместе» о задержании Бочкаревой с кокаином
29 сент
«Это она!»: Дана Борисова верит, что Наталья Бочкарева попалась с наркотиками
28 сент
Актриса Бочкарева после видео с кокаином заявила, что продолжение следует
28 сент
Глава ФПБК призвал по всей строгости наказать актрису Бочкареву за наркотики
28 сент
«Не верьте интернету»: Наталья Бочкарева о видео задержания с наркотиками

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
65.13
-0.31 71.30
-0.17
Гороскоп на 3 октября: Раки, придержите коней!

Последние новости

21:56
Россиянин, работавший над «Властелином колец», зарезал родителей в Лондоне
21:43
Как Емельяненко нокаутировал Кокляева кепкой — репортаж
21:33
США вновь отказали в визах российским дипломатам
21:26
«Ноги — бомба!» Юзеры вновь восхитились самой популярной частью тела Рудковской
21:15
В отношении бабушки, снимавшей пятилетнюю внучку в порно, возбудили дело
20:59
Маргарита Грачева, которой муж-садист отрубил кисти рук, снова собирается замуж

Сейчас читают

«Красавицы!» Сестра Пеговой удивила юзеров слишком большой схожестью с актрисой
«Вы в раю однозначно!» Дарья Пынзарь показала поклонникам свою квартиру в Турции
«Нет слов!» Галкин запечатлел Пугачеву в компании двух разновозрастных дочек

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев