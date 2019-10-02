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  4. Новое видео задержания Бочкаревой с кокаином: актриса отказывается от освидетельствования

Новое видео задержания Бочкаревой с кокаином: актриса отказывается от освидетельствования

, 17:58 Видео 112

В ролике звезде сериала «Счастливы вместе» зачитывают ее права и предлагают пройти процедуру освидетельствования и медосвидетельствования.

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Фото, видео: ТАСС/Смирнов Владимир, 5-tv.ru, Telegram-канал «Майор и генерал»

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Наталья Бочкарева задержана с кокаином 15

Новое видео задержания актрисы Натальи Бочкаревой с наркотиками в Москве выложили в Telegram-канале «Майор и генерал». В ролике сотрудник правоохранительных органов объясняет звезде сериала «Счастливы вместе» причину задержания.

Автоинспектор предложил ей пройти процедуру освидетельствования в присутствии двух понятых. Актриса отказалась. После этого он предложил ей медицинское освидетельствование. Бочкарева во второй раз ответила отказом.

Актрису остановили несколько дней назад на роскошном кроссовере марки Cadillac. При себе у нее были наркотики, причем прятала она их в нижнем белье. Как ранее сообщал 5-tv.ru, сама Бочкарева отрицает факт причастности к происшествию.

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