Видео: Арнольд Шварценеггер прибыл в Северную столицу

Звезда Голливуда и политик Арнольд Шварценеггер прилетел в Петербург, сообщает 78.ru. Камеры журналистов запечатлели знаменитость на выходе из отеля в центре города. Актер в повседневной одежде в сопровождении охраны и толпы наблюдателей прошел от крыльца к автомобилю.

Шварценеггер прибыл в Северную столицу, чтобы стать хедлайнером масштабного образовательного форума Synergy Global Forum. Событие пройдет 4–5 октября на «Газпром-Арене». На нем предприниматели, топ-менеджеры, специалисты различных сфер деятельности будут делиться секретами своего успеха. Форум соберет более 50 тысяч участников и более 100 спикеров из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Шварценеггера покрасовался в советской милицейской шинели из «Красной жары».