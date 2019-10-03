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  4. Видео: Арнольд Шварценеггер прибыл в Северную столицу

Видео: Арнольд Шварценеггер прибыл в Северную столицу

, 19:00 Видео 12

Актер и экс-губернатор Калифорнии приземлился в «Пулково» и заселился в петербургский отель.

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Фото, видео: ТАСС/ZEUS, 5-tv.ru

Звезда Голливуда и политик Арнольд Шварценеггер прилетел в Петербург, сообщает 78.ru. Камеры журналистов запечатлели знаменитость на выходе из отеля в центре города. Актер в повседневной одежде в сопровождении охраны и толпы наблюдателей прошел от крыльца к автомобилю.

Шварценеггер прибыл в Северную столицу, чтобы стать хедлайнером масштабного образовательного форума Synergy Global Forum. Событие пройдет 4–5 октября на «Газпром-Арене». На нем предприниматели, топ-менеджеры, специалисты различных сфер деятельности будут делиться секретами своего успеха. Форум соберет более 50 тысяч участников и более 100 спикеров из России, стран СНГ и дальнего зарубежья.

Ранее 5-tv.ru писал, что сын Шварценеггера покрасовался в советской милицейской шинели из «Красной жары».

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