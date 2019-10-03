Россиянин, работавший над «Властелином колец», зарезал родителей в Лондоне

В лондонском уголовном суде Олд-Бейли 48-летний гражданин России Сергей Кудрявцев признал себя виновным в убийстве родителей, сообщает ТАСС. Кудрявцев известен как специалист по визуальным эффектам и работой над такими фильмами, как «Властелин колец» Питера Джексона и «Аватар» Джеймса Кэмерона.

В четверг, 3 октября, судья Николас Хиллард задал подсудимому вопрос, отдает ли он себе отчет в выдвинутых против него обвинениях. На это российский гражданин ответил утвердительно. Он рассказал, что задумывался об убийстве матери и отца за три месяца до произошедшего и в момент трагедии полностью отдавал себе отчет в содеянном.

По его словам, 20 мая он зарезал 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира Кудрявцева в результате ссоры по поводу содержания его собаки. Спустя три дня Сергей сам позвонил в полицию и во всем признался. По информации агентства, психиатрическая экспертиза признала Кудрявцева вменяемым. Оглашение приговора ожидается 11 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане подросток убил отца, сговорившись с друзьями.