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Россиянин, работавший над «Властелином колец», зарезал родителей в Лондоне

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Кинодел Сергей Кудрявцев, приложивший руку к фильмам Питера Джексона и Джеймса Кемерона, признал себя виновным в двойном убийстве.

Фото: www.globallookpress.com /Simon Belcher

В лондонском уголовном суде Олд-Бейли 48-летний гражданин России Сергей Кудрявцев признал себя виновным в убийстве родителей, сообщает ТАСС. Кудрявцев известен как специалист по визуальным эффектам и работой над такими фильмами, как «Властелин колец» Питера Джексона и «Аватар» Джеймса Кэмерона.

В четверг, 3 октября, судья Николас Хиллард задал подсудимому вопрос, отдает ли он себе отчет в выдвинутых против него обвинениях. На это российский гражданин ответил утвердительно. Он рассказал, что задумывался об убийстве матери и отца за три месяца до произошедшего и в момент трагедии полностью отдавал себе отчет в содеянном.

По его словам, 20 мая он зарезал 68-летнюю Татьяну и 69-летнего Владимира Кудрявцева в результате ссоры по поводу содержания его собаки. Спустя три дня Сергей сам позвонил в полицию и во всем признался. По информации агентства, психиатрическая экспертиза признала Кудрявцева вменяемым. Оглашение приговора ожидается 11 октября.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Дагестане подросток убил отца, сговорившись с друзьями.

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