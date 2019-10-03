У задержанной с наркотиками Натальи Бочкаревой парализовало половину лица

После скандала с задержанием Натальи Бочкаревой здоровье актрисы пошатнулось, рассказал изданию StarHit ее друг, музыкант Андрей Ковалев.

28 сентября в Москве сотрудники ДПС остановили машину Бочкаревой. Поведение женщины показалось им подозрительным. Во время досмотра у Бочкаревой нашли пакет с порошкообразным веществом массой 0,69 граммов. Экспертиза показала, что вещество содержит в составе наркотическое средство.

Наталья сильно переживает из-за случившегося. По словам Ковалева, на нервной почве у нее поднялась температура, начался жар, а в довершение — парализовало половину лица. Из-за ухудшения самочувствия она пропустила очередные съемки. Сама актриса не комментирует свое состояние. После того, как видео с ее задержанием посмотрела вся страна, она не выходит в свет, рассказывает мужчина.

Ковалев надеется, что исполнительница скоро поправится.

Ранее 5-tv.ru писал, что писатель, теле- и радиоведущий Сергей Минаев высмеял поведение Бочкаревой в момент задержания.