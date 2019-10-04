«Я с тебя шкуру спущу»: Минобразования Якутии расследует инцидент с учительницей

Министерство образования Якутии прокомментировало видео, на котором учительница одной из сельских школ Сунтарского улуса просит школьника не забывать тетрадь. При этом преподавательница повышает голос на ребенка и использует грубые выражения, пишет URA.RU.

« Если ты куда-нибудь денешь или потеряешь, я спущу с тебя шкуру, засуну в рот и вытащу через *** », — кричит педагог на испуганного мальчика.

Опубликованные кадры вызвали общественный резонанс. Вслед за интернет-пользователями на запись отреагировали региональные власти. Министр образования и науки республики Владимир Егоров сообщил, что женщина, допустившая грубое обращение с ребенком — учительница английского языка. Она устроилась на работу в школу в сентябре этого года.

« На данный момент организована служебная проверка, которая прояснит все обстоятельства произошедшего. По ее итогам будут приняты необходимые меры. Считаю, что такие действия педагога совершенно недопустимы в любых обстоятельствах », — цитирует Егорова NewsYkt.

Специальная комиссия уже выехала в учебное учреждение для проведения проверки.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники окунули одноклассника головой в унитаз в Москве.