«Я с тебя шкуру спущу»: Минобразования Якутии расследует инцидент с учительницей

Министерство образования Якутии прокомментировало видео, на котором учительница одной из сельских школ Сунтарского улуса просит школьника не забывать тетрадь. При этом преподавательница повышает голос на ребенка и использует грубые выражения, пишет URA.RU.
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Опубликованные кадры вызвали общественный резонанс. Вслед за интернет-пользователями на запись отреагировали региональные власти. Министр образования и науки республики Владимир Егоров сообщил, что женщина, допустившая грубое обращение с ребенком — учительница английского языка. Она устроилась на работу в школу в сентябре этого года.
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Специальная комиссия уже выехала в учебное учреждение для проведения проверки.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что школьники окунули одноклассника головой в унитаз в Москве.