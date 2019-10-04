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  4. «Верю, что ты со мной». Дочь Евгения Осина посвятила пост покойному отцу

«Верю, что ты со мной». Дочь Евгения Осина посвятила пост покойному отцу

, 20:51 Фото 21

Агния Осина напомнила фанатам певца, что 4 октября ему исполнилось бы 55 лет.

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Фото, видео: Instagram @agniaosina, TACC /Кузин Андрей

Тема:
Евгений Осин 46

Дочь Евгения Осина опубликовала в Instagram обращение, посвященное отцу, передает интернет издание Дни.ру. Артист скончался 17 ноября 2018 года. Сегодня, 4 октября, ему бы исполнилось 55 лет. С этого напоминания Агния Осина начала свою речь.

«Ты был и остаешься неотъемлемой частью моего мира. Сказать, что я скучаю — ничего не сказать. И хоть прошел почти год, как тебя нет рядом, я не могу в это поверить. Мне кажется, что ты просто улетел на гастроли или уехал на реабилитацию. Мне очень тебя не хватает. Верю, что ты со мной и всегда оберегаешь меня ото всех невзгод», — написала дочь Осина.

Instagram @agniaosina

Певица написала, что хотела бы услышать голос родителя, снова привезти ему любимую «шарлотку» и салат с кальмарами. Агния поздравила Осина с днем рождения и выразила надежду, что «там» ему хорошо.

К записи девушка прикрепила черно-белый снимок из семейного архива, на котором еще юная девочка сидит на руках у отца. Поклонники артиста откликнулись под постом многочисленными соболезнованиями. В этот же день Агния посетила могилу Евгения Осина на Троекуровском кладбище.

Ранее 5-tv.ru писал, что Агния Осина поделилась архивным снимком отца с бородой.

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