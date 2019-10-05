Эвелина Бледанс, воспитывающая семилетнего сына с особенностями развития, поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео спящего на ее груди ребенка. Актриса призналась, что Семен уже школьник и «качать его на ручках» стало довольно тяжело, она никак не может перестать делать это.

«Эти дневные сны выходного дня для меня настоящее счастье. Когда я могу целовать, гладить и нюхать бесконечно. Интересно, в каком возрасте я прекращу эти телячьи нежности? Сегодня мы храпунчики. Делюсь сопением любви», — подписала ролик 50-летняя мама.

Видео растрогало поклонников актрисы, некоторых — до слез.

«Какая милота!

«Зайка!»

«Нет ничего слаще спящего ребенка на груди мамы!»

«Ради этих моментов стоит жить»;

«Мне 10, и моя мама делает так же как вы… Иногда я делаю вид что сплю», — пишут пользователи в комментариях.

Однако кое-кто счел такие «телячьи нежности» неуместными, а публикацию видео спящего ребенка неэтичной.

«У вас сын, а не дочь. Хватит уже мимишничать с парнем. Он достаточно взрослый и не обязательно постоянно тискаться. Хотя это ваш ребенок, вам его и портить»;

«Я считаю это неправильно, снимать сон любимого человека, даже если это ребенок и у него нет своего мнения на этот счет. Чего не сделаешь ради рекламы самой себя любимой! Это нечестно!» — пишут они.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Эвелина Бледанс показала, как застукала сына за тайным поеданием конфет в ресторане пятизвездочного отеля во время отдыха в Турции.