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  4. «Делюсь сопением любви» — Эвелина Бледанс выложила в сеть видео спящего на ее груди сына

«Делюсь сопением любви» — Эвелина Бледанс выложила в сеть видео спящего на ее груди сына

, 18:25 Видео 1 587

Актриса призналась, что дневной сон по субботам для нее настоящее счастье.

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Фото, видео: Instagram @bledans

Эвелина Бледанс, воспитывающая семилетнего сына с особенностями развития, поделилась с подписчиками в Instagram трогательным видео спящего на ее груди ребенка. Актриса призналась, что Семен уже школьник и «качать его на ручках» стало довольно тяжело, она никак не может перестать делать это.

«Эти дневные сны выходного дня для меня настоящее счастье. Когда я могу целовать, гладить и нюхать бесконечно. Интересно, в каком возрасте я прекращу эти телячьи нежности? Сегодня мы храпунчики. Делюсь сопением любви», — подписала ролик 50-летняя мама.

Видео растрогало поклонников актрисы, некоторых — до слез.

«Какая милота!

«Зайка!»

«Нет ничего слаще спящего ребенка на груди мамы!»

«Ради этих моментов стоит жить»;

«Мне 10, и моя мама делает так же как вы… Иногда я делаю вид что сплю», — пишут пользователи в комментариях.

Однако кое-кто счел такие «телячьи нежности» неуместными, а публикацию видео спящего ребенка неэтичной.

«У вас сын, а не дочь. Хватит уже мимишничать с парнем. Он достаточно взрослый и не обязательно постоянно тискаться. Хотя это ваш ребенок, вам его и портить»;

«Я считаю это неправильно, снимать сон любимого человека, даже если это ребенок и у него нет своего мнения на этот счет. Чего не сделаешь ради рекламы самой себя любимой! Это нечестно!» — пишут они.

Ранее, как писал 5-tv.ru, Эвелина Бледанс показала, как застукала сына за тайным поеданием конфет в ресторане пятизвездочного отеля во время отдыха в Турции.

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«Делюсь сопением любви» — Эвелина Бледанс выложила в сеть видео спящего на ее груди сына

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