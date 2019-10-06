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  4. Топалов удивил фанатов поздравлением десятимесячного сына с днем рождения — фото

Топалов удивил фанатов поздравлением десятимесячного сына с днем рождения — фото

, 9:49 Фото 290

Поклонники певца уверены — его ребенок родился 5 декабря 2018.

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Фото, видео: Instagram @vladtopalovofficial

Влад Топалов вместе с супругой Региной Тодоренко воспитывают общего ребенка Михаила. Сыну знаменитостей нет еще и года — малыш родился 5 декабря 2018-го. Звездный папа опубликовал в Instagram фотографию с наследником и нежно поздравил его с днем рождения. Поклонники музыканта были весьма озадачены, ведь ждали празднества только через несколько месяцев.

«С днем рождения, родной мой человечек!» — подписал пост знаменитость.

Instagram @vladtopalovofficial

Оказалось, Влад Топалов решил поздравить сыночка с десятью месяцами жизни. На «праздничной» фотографии певец держит малыша на руках и нежно целует его в щечку. Ребенок популярных артистов мило улыбается в камеру и выглядит абсолютно счастливым.

Многие поклонники Влада Топалова отметили, что сын Миша не очень-то похож на звездного папу.

«На маму похож!»

«На Регину сильно похож!»

«Копия мама», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Влад Топалов трогательно поздравил Тодоренко с победой на конкурсе.

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