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  4. Коллега залез под юбку Анграской на репетиции — видео

Коллега залез под юбку Анграской на репетиции — видео

, 19:02 Видео 299

Видео, на котором артист Comedy Woman Евгений Бороденко гладит ноги стоящей на сцене звезды шоу, опубликовала в соцсетях Катя Варнава.

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Фото, видео: Instagram @nadezhdaangarskaya, @kativarnava

Звезде популярного шоу Comedy Woman Надежде Ангарской коллега беззастенчиво залез под юбку во время репетиции. Пикантное видео опубликовала в своем Instagram Катя Варнава. На кадрах участник клуба — актер и танцор Евгений Бондаренко сидя на краю сцены гладит ноги стоящей рядом Ангарской.

«Просто на ней столько крема, я хотел себе крема взять», — объясняет шоумен окружающим.

Сама Надежда на странные действия артиста не обратила ровным счетом никакого внимания.

Тем временем за кадром коллеги обсуждают, как невероятно похудела и постройнела артистка. Некоторое время назад в одном из интервью Ангарская призналась, что после рождения ребенка весила более 100 килограммов. За несколько месяцев 30 килограммов ей удалось сбросить.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что весной этого года Надежда Ангарская развелась с мужем — уроженцем Иордании Раедом Бани, после пяти лет совместной жизни. У пары есть четырехлетний сын Давид.

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