Видео: Координатор проекта «Трезвая Россия» показал, как катается по «выделенке» в Москве

Координатор проекта «Трезвая Россия» Ильяс Магдиев в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео, снятое из салона автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве. На кадрах видно, как автомобиль мчится по выделенной полосе автомагистрали. Съемка ведется с переднего пассажирского места, где предположительно находится сам функционер.

«#тишеедешьдальшебудешь», — такой хэштег сопровождает видеозапись.

«Трезвая Россия» — независимая некоммерческая федеральная организация, целью которой является создание общества, свободного от наркотической и алкогольной зависимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паркетник снес четырех пешеходов на тротуаре в центре Берлина. В результате страшной аварии погибли четыре человека, включая маленького ребенка.