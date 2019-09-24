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  4. Видео: Координатор проекта «Трезвая Россия» показал, как катается по «выделенке» в Москве

Видео: Координатор проекта «Трезвая Россия» показал, как катается по «выделенке» в Москве

, 16:58 Видео 77

Ильяс Магдиев выложил в сеть ролик, снятый в столице на Кутузовском проспекте.

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Фото, видео: РИА Новости / Владимир Сергеев, Instagram @magdiev_ilyas

Координатор проекта «Трезвая Россия» Ильяс Магдиев в своем аккаунте в Instagram опубликовал видео, снятое из салона автомобиля на Кутузовском проспекте в Москве. На кадрах видно, как автомобиль мчится по выделенной полосе автомагистрали. Съемка ведется с переднего пассажирского места, где предположительно находится сам функционер.

«#тишеедешьдальшебудешь», — такой хэштег сопровождает видеозапись.

«Трезвая Россия» — независимая некоммерческая федеральная организация, целью которой является создание общества, свободного от наркотической и алкогольной зависимости.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что паркетник снес четырех пешеходов на тротуаре в центре Берлина. В результате страшной аварии погибли четыре человека, включая маленького ребенка.

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