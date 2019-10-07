В сети появился трейлер документального фильма о Децле

Кинокомпания «Амурские волны» опубликовала на официальном Youtube-канале трейлер биографического фильма о Децле, настоящее имя которого Кирилл Толмацкий. Рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет.
Документальная кинокартина «С закрытыми окнами» наполнена множеством отрывков из интервью скончавшегося музыканта и личными архивными записями.
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Деньги для съемок «С закрытыми окнами» собирали «всем миром» через краундфандинговую платформу. Всего удалось получить 3,7 миллиона рублей. Режиссером кинокартины стал Роман Супер. Премьера фильма состоится 7 ноября 2019 года.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» по Стивену Кингу.