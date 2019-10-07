В сети появился трейлер документального фильма о Децле

Кинокомпания «Амурские волны» опубликовала на официальном Youtube-канале трейлер биографического фильма о Децле, настоящее имя которого Кирилл Толмацкий. Рэп-исполнитель ушел из жизни в возрасте 35 лет.

Документальная кинокартина «С закрытыми окнами» наполнена множеством отрывков из интервью скончавшегося музыканта и личными архивными записями.

« Привет всем. Это моя комната. А сам я — панк Кирилл, диджей. Сегодня будет дискотека! » — говорит на кадрах Децл, будучи еще совсем маленьким ребенком.

Деньги для съемок «С закрытыми окнами» собирали «всем миром» через краундфандинговую платформу. Всего удалось получить 3,7 миллиона рублей. Режиссером кинокартины стал Роман Супер. Премьера фильма состоится 7 ноября 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в сети появился финальный трейлер фильма «Доктор Сон» по Стивену Кингу.