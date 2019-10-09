«Лучше фитнеса»: Таисия Повалий вышла с граблями во двор убирать листья

Российская и украинская исполнительница Таисия Повалий удивила поклонников новым постом в Instagram. Подобно участникам субботников, знаменитая артистка взяла в руки грабли и отправилась во двор убирать листья. Причем сделать это певица предпочла в довольно эффектном наряде: она примерила ярко-желтую куртку и шапку, и сделала перед уборкой соблазнительный макияж.

«Каждый год убираю листья у дома, никому не доверяю», — призналась знаменитость в подписи к публикации.

Поклонники похвалили звезду за то, что она ведет активный образ жизни и не брезгует такими занятиями в отличие от многих других знаменитостей.

«Лучше фитнеса!»

«Просто вау! Королева осени!»

«Молодец, спорт, а у меня поедание конфет!» — восхищались фанаты.

Instagram @tpovaliyofficial

Некоторые, в свою очередь, нашли повод для шуток. Они отметили, что другие, как правило, не выходят во двор такими «нарядными», да и фотографии с граблями во время уборки листьев не делают.

«Зачем так нарядилась во двор?»

«Фотосессия среди листьев!» — иронично заметили фолловеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Таисия Повалий ушла от бывшего мужа к любовнику.