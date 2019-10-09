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Видео: Публика высмеяла «накладную грудь» Анджелины Джоли

, 23:52 Видео 25

Шутки пользователей соцсетей вызвало появление актрисы на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы».

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Фото, видео: www.globallookpress.com © Paolo Pizzi, Twitter @bestofajolie

Публика высмеяла наряд Анджелины Джоли, в котором она появилась на премьере фильма «Малефисента: Владычица тьмы» в Риме, пишет интернет-портал 7Дней.ру. Пользователи соцсетей заметили, что вполне соответствующее случаю зловеще-сверкающее черное платье до пола с открытыми плечами и глубоким вырезом не очень хорошо сидело на актрисе — лиф периодически отходил от бюста. Из-за этого некоторые высказали предположение, что Джоли носит накладную грудь и обрушили на звезду град злобных шуток.

www.globallookpress.com © Paolo Pizzi

Издание сообщает также, что Анджелина Джоли привела на премьеру картины в Италию пятерых своих детей — близнецов Вивьен и Нокса, Пакса Тьена, Захару и Шайло.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что кинокомпания Disney раскрыла секрет превращения Анджелины Джоли в злую ведьму в фильме «Малефисента».

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