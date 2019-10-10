Фото: летчик-герой Дамир Юсупов встретился со спасенными пассажирами

Летчик Дамир Юсупов, совершивший вместе с экипажем героическую посадку самолета в кукурузном поле, встретился со спасенными им пассажирами. Мероприятие прошло в аэропорту Жуковский — оттуда A-321 злополучным утром вылетел в Крым.

О встрече стало известно из социальных сетей — одна из стюардесс рейса на своей странице в Instagram поделилась снимками, сопроводив их искренним текстом, передает URA.RU. Девушка призналась, что экипажу крайне повезло с пассажирами, которых она назвала «самыми-самыми». Судя по снимкам, силами пилотов спасенные пассажиры вручили Юсупову и его коллегам памятные подарки.

Instagram @slkv_a

Дамир Юсупов и его коллега сумели в аварийных условиях посадить самолет с 226 пассажирами на борту, избежав жертв. Воздушное судно A-321 вылетело из подмосковного аэропорта 15 августа, однако вскоре после взлета у него отказали оба двигателя. Пилоты получили звание героев России, а остальной экипаж был награжден орденами мужества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Дамир Юсупов встретился со школьниками в Петербурге.