Родителей могут начать штрафовать за курящих детей

Родителей, несовершеннолетние дети которых курят, могут начать штрафовать или арестовывать на несколько суток. Соответствующий вопрос обсуждался на заседании правительственной комиссии по профилактике правонарушений.

Протокол мероприятия, которое прошло 23 сентября, появился на сайте Министерства внутренних дел РФ. Документ подписан главой ведомства Владимиром Колокольцевым. Согласно опубликованному тексту, Роспотребнадзор должен обратиться к Министерству Юстиции с предложением внести эту инициативу в проект нового Кодекса административных правонарушений (КоАП). Предположительно, выплачивать штрафы за своего курящего ребенка или попадать под арест родители станут с выходом новой редакции КоАП в 2021 году.

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