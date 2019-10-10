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Второй гол подряд забила сборная России в матче с командой Шотландии

, 23:06 Эксклюзивное видео 602

Магомед Оздоев удвоил счет в рамках отборочного тура Евро-2020.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 36

Полузащитник петербургского «Зенита» Магомед Оздоев спустя три минуты после первого гола удвоил преимущество российской команды в матче со сборной Шотландии. Первый мяч в ворота соперников на 57-й минуте отправил капитан сборной России по футболу Артем Дзюба. 5-tv.ru публиковал запись, на которой видно, как нападающий петербургского «Зенита» забивает первый гол.

Сборная России по футболу в четверг, 10 октября, встретилась с командой из Шотландии в рамках отборочного матча Евро-2020. Выход отечественных футболистов на чемпионат Европы может состояться, если наши спортсмены обыграют шотландцев, а команда Казахстана сыграют ничью с Кипром.

Состав российской команды выглядит так: вратарь — Миринато Гилерме; защитники — Марио Фернандес, Георгий Джикия, Андрей Семенов, Федор Кудряшов; полузащитники — Магомед Оздоев, Александр Головин, Алексей Ионов, Юрий Жирков, Дмитрий Баринов; нападающий — Артем Дзюба.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что команды РФ и Украины могут встретиться на поле в рамках Евро-2020. По словам главы УЕФА, поединок команд может состояться, если футболисты обеих стран пробьются в полуфинал Чемпионата Европы по футболу 2020.

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 36
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