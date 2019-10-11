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Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий коалиции

, 8:19 Эфирная новость 59

Постпред РФ при ООН, комментируя военную операцию Турции в Сирии, заявил, что Россия призывала курдов к диалогу с Дамаском, однако те выбрали себе покровителей в лице США.

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Фото, видео: REUTERS/Murad Sezer, 5-tv.ru

Тема:
Война в Сирии 4357

Турецкие войска в рамках операции «Источник мира» взяли под контроль 11 селений на северо-востоке Сирии. Об этом сообщают СМИ. Курдские формирования из этих населенных пунктов были выбиты, но продолжают оказывать сопротивление.

Тем временем, в США, которые не поддерживают действия Анкары, озвучили условия, при которых могут наложить санкции против Турции. Ограничения введут в случае беспорядочных арт-ударов по мирному населению и этнических чисток. При этом, в Госдепе отметили, что пока ничего подобного не наблюдается.

Такую же позицию избрали на Совбезе ООН. Согласовать заявление по турецкой операции странам-участницам так и не удалось. Российский представитель Василий Небензя отметил, что происходящие события — результат действий международной коалиции во главе с США.

«Всем сторонам следует проявлять максимальную сдержанность во время этой операции. Она стала результатом демографической инженерии, которую осуществляли в северо-восточной Сирии некоторые партнеры по коалиции. Мы давно предупреждали их не экспериментировать с этим», — заявил Василий Небензя.

Постпреды других стран-участниц Совбеза также призвали Анкару прекратить вторжение в Сирию и немедленно вывести свои войска. Операция «Источник мира» началась два дня назад. За это время турецкие войска нанесли удары более, чем по 180 объектам, в которых погибли не меньше десяти человек, в том числе мирные жители.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии.

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Война в Сирии 4357
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