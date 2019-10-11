Небензя назвал операцию Турции в САР следствием действий коалиции

Турецкие войска в рамках операции «Источник мира» взяли под контроль 11 селений на северо-востоке Сирии. Об этом сообщают СМИ. Курдские формирования из этих населенных пунктов были выбиты, но продолжают оказывать сопротивление.

Тем временем, в США, которые не поддерживают действия Анкары, озвучили условия, при которых могут наложить санкции против Турции. Ограничения введут в случае беспорядочных арт-ударов по мирному населению и этнических чисток. При этом, в Госдепе отметили, что пока ничего подобного не наблюдается.

Такую же позицию избрали на Совбезе ООН. Согласовать заявление по турецкой операции странам-участницам так и не удалось. Российский представитель Василий Небензя отметил, что происходящие события — результат действий международной коалиции во главе с США.

«Всем сторонам следует проявлять максимальную сдержанность во время этой операции. Она стала результатом демографической инженерии, которую осуществляли в северо-восточной Сирии некоторые партнеры по коалиции. Мы давно предупреждали их не экспериментировать с этим», — заявил Василий Небензя.

Постпреды других стран-участниц Совбеза также призвали Анкару прекратить вторжение в Сирию и немедленно вывести свои войска. Операция «Источник мира» началась два дня назад. За это время турецкие войска нанесли удары более, чем по 180 объектам, в которых погибли не меньше десяти человек, в том числе мирные жители.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии.