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«У него твиты разные»: Турция ответила на угрозы Трампа из-за операции в Сирии

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В Анкаре заявили, что терпению пришел конец.

Фото: Zuma\TASS

Тема:
Война в Сирии 4356

Турция будет продолжать действовать в соответствии со своими интересами без оглядки на чьи-либо угрозы. Так отреагировал глава МИД республики Мевлют Чавушоглу на публичные угрозы президента США Дональда Трампа ввести жесткие санкции из-за проведения трансграничной операции «Источник мира» в Сирии, пишет RT.

Чавушоглу подчеркнул, что не может комментировать позицию американского президента, так как «у него твиты настолько разные».

Министр добавил, что Вашингтон обещал вывести своих военнослужащих, но вместо этого организовал совместное с курдами патрулирование. Глава МИДа заявил, что терпению Турции пришел конец.

Президент Турции Тайип Эрдоган объявил в среду, 9 октября, о начале трансграничной операции на севере Сирии, которую назвали «Источник мира».

По словам главы республики, ее Вооруженные силы совместно с Сирийской национальной армией будут действовать против организации «Рабочая партия Курдистана», которая в Турции признана террористической. Кроме того, спецоперация нацелена против «Сил народной самообороны», а также «Даиш»* (арабское название ИГ*).

Ранее Евросоюз призвал Турцию остановить военную операцию в Сирии.

* — запрещена в РФ.

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