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Просто монстры! Болельщики сборной России в восторге от шести побед в отборе Евро-2020

, 11:40 Эфирная новость 47

Накануне команда Черчесова с разгромным счетом 4:0 победила сборную Шотландии.

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Фото, видео: ТАСС / Михаил Терещенко, 5-tv.ru

Тема:
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Невероятные эмоции подарили болельщикам игроки российской сборной по футболу. Наша команда разгромила Шотландию на отборочной встрече Евро 2020.

Распечатал ворота соперника капитан нашей сборной Артем Дзюба. А затем мячи посыпались в ворота шотландцев как из рога изобилия. Отличились Магомед Оздоев и Александр Головин, а Дзюба оформил дубль. Да так, что болельщики от восторга чуть не сломали трибуны.

К слову, победу нашим пророчили и иностранные гости российской столицы.

Фанаты Шотландии стали покидать стадион уже после второго забитого мяча. Наши трибуны провожали игроков овациями. Команда Станислава Черчесова почти гарантировала себе выход в финальную стадию Чемпионата Европы. Для этого даже не надо обыгрывать сборную Кипра, достаточно ничьей.

«Что творит Дзюба???? Просто монстры! Я в шоке… Так держать!»;

«Приятный результат! Команда „подросла“! Молодцы!!! Наконец-то у нас в России появился футбол!!! Продолжайте в том же духе», — ликуют болельщики.

Но среди них есть и суеверные:

«Сплюнул бы уж!»

В не меньший восторг россиян привели и шотландские болельщики, которые посетили московский стадион в национальных костюмах, а также устроили зажигательные танцы.

Ранее 5-tv.ru публиковал знаковые моменты игры Россия — Шотландия.

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