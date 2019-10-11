Просто монстры! Болельщики сборной России в восторге от шести побед в отборе Евро-2020

Невероятные эмоции подарили болельщикам игроки российской сборной по футболу. Наша команда разгромила Шотландию на отборочной встрече Евро 2020.
Распечатал ворота соперника капитан нашей сборной Артем Дзюба. А затем мячи посыпались в ворота шотландцев как из рога изобилия. Отличились Магомед Оздоев и Александр Головин, а Дзюба оформил дубль. Да так, что болельщики от восторга чуть не сломали трибуны.
К слову, победу нашим пророчили и иностранные гости российской столицы.
#РоссияШотландия Дуглас из Глазго, болельщик «Рейнджерс». Считает, что сборная России победит Шотландию 3:0. Зачем приехал? Посмотреть Москву pic.twitter.com/U9maksEqyA— СЭ Футбол (@se_football) October 10, 2019
Фанаты Шотландии стали покидать стадион уже после второго забитого мяча. Наши трибуны провожали игроков овациями. Команда Станислава Черчесова почти гарантировала себе выход в финальную стадию Чемпионата Европы. Для этого даже не надо обыгрывать сборную Кипра, достаточно ничьей.
«Что творит Дзюба???? Просто монстры! Я в шоке… Так держать!»;
«Приятный результат! Команда „подросла“! Молодцы!!! Наконец-то у нас в России появился футбол!!! Продолжайте в том же духе», — ликуют болельщики.
Но среди них есть и суеверные:
«Сплюнул бы уж!»
#РоссияШотландия Шотландцы в порядке pic.twitter.com/C8Hk5CaCm5— СЭ Футбол (@se_football) October 10, 2019
Ранее 5-tv.ru публиковал знаковые моменты игры Россия — Шотландия.