Путин: Возможное размещение ракет США в Азии касается и России

Президент РФ Владимир Путин считает, что размещение Соединенными Штатами ракет в Азии касается и России. В частности, такое решение может затрагивать и территорию страны. Глава государства выступил в пятницу, 11 октября, на заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде.

« Уже объявлено официальными представителями Пентагона о том, что они (США — прим.ред.) собираются размещать (ракеты средней и меньшей дальности) и в Азии. Они публично об этом заявили. Идут переговоры с Японией и с Южной Кореей », — сказал он.

Путин подчеркнул, что «ясно, кто является целью номер один в данном случае».

« Нас это не радует, потому что это и нас касается. Имею в виду то, что нужно будет смотреть, где это будет установлено (ракеты), но это будет достигать и российской территории. Поэтому это все не улучшает, а ухудшает ситуацию в сфере международной безопасности », — сказал Путин.

Ранее глава российского государства предупредил, что на возможное размещение Вашингтоном ракет средней и меньшей дальности в азиатском регионе Москва ответит зеркально. Кроме того, глава государства подчеркнул, что такая инициатива создаст новые угрозы в регионе.

Президент США Дональд Трамп неоднократно бездоказательно обвинял Россию в нарушении положений ДРСМД, после чего объявил, что Вашингтон отказывается от его соблюдения. Минобороны РФ раскрыло аккредитованным иностранным военным атташе характеристики ракеты 9М729, из-за которой ряд западных стран пытаются обвинить Москву в нарушении ДРСМД. Тем не менее, на публичное мероприятие демонстративно не явились представители США, Великобритании и ряда других западных стран. Трамп объявил о выходе страны из договора, который таким образом прекратил свое существование 2 августа 2019 года.

Ранее Владимир Путин поручил симметрично ответить на испытания новой ракеты США, запрещенной ранее ДРСМД.