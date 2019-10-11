«Летели стулья!» Верник рассказал о самом серьезном конфликте с братом-близнецом

Игорь и Вадим Верники отмечают сегодня, 11 октября день рождения. Братья-близнецы — актер и журналист всегда отмечают его вместе. При этом Игорь любит устраивать по этому случаю праздник, а Вадим — нет, но в итоге всегда остается доволен. Об этом известный телеведущий рассказал в интервью интернет-порталу Teleprogramma.pro.

Несмотря на то что братья очень близки, и даже жили одно время в одном доме и «ходили друг к другу в гости в тапочках», избежать конфликтов не удается даже им. Хотя Вадим утверждает, что это было только однажды.

«Я тогда еще работал в газете «Неделя» — было такое приложение к «Известиям» — и брал у Игоря интервью. Мы тогда страшно разругались, потому что ему не понравилось, как я сделал интервью. Там и стулья пошли в ход, и даже люстра… Я тогда думал, что никогда в жизни мы вместе больше ничего делать не будем. Но вот «никогда не говори «никогда», — признался Вадим Верник.

Instagram @vadim_vernik

Он признает, что необъяснимая энергетическая связь близнецов, о которой все говорят, действительно существует.

«Я не знаю, на каком это уровне, но такое часто, действительно, бывает. Когда что-то идет не так, как хотелось бы, и ты только подумаешь об этом, как Игорь уже звонит, где бы он ни находился», — говорит младший из братьев.

Как близнецы будут отмечать день рождения на этот раз — Вадим пока не знает. У Игоря сегодня спектакль в Московском художественном театре, он на него пойдет, а там видно будет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о скандале, разразившемся вокруг сына Игоря Верника Григория. В сети появилось фото, на котором он вытирает нос пятитысячной купюрой. Молодому человеку пришлось оправдываться.