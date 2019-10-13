С концерта группы «Ленинград» несколько человек увезли в полицию

Несколько человек были доставлены в отдел полиции за нарушение общественного порядка на концерте музыкальной группировки «Ленинград». Об этом в интервью 5-tv.ru рассказал представитель ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Вячеслав Степченко.

Ранее сообщалось, что на концерте, который проходил в субботу, 12 октября, на петербургском стадионе «Газпром-Арена», несколько зрителей пронесли в зал файеры и зажгли их. Также стало известно о потасовке. Разбушевавшихся фанатов «Ленинграда» быстро вывели из зала. Один же посетитель и вовсе вел себя неадекватно, он бросался на людей. После мужчина рассказал 5-tv.ru, что просто хотел попасть домой.

К слову, финальный концерт прощального тура группы «Ленинград» посетили 67 тысяч человек.