Гражданин вселенной: памяти космонавта Алексея Леонова

В пятницу, на 86-м году жизни, скончался легендарный космонавт Алексей Леонов. Соболезнования родным и близким Алексея Архиповича выразил Владимир Путин.

Свое имя Леонов навсегда вписал в историю 18 марта 1965 года, когда совершил первый в мире выход в космическое пространство. Его жизнь — это постоянная борьба. Восьмой ребенок в семье, сын «врага народа», скитания по стране и жизнь в бараках. Несмотря на все трудности он упорно шел к своей мечте. И всю жизнь судьба как будто проверяла его на прочность…

Алексей Леонов был невероятно разносторонним человеком, рисовал картины, писал книги, увлекался спортом. И был настоящим Гражданином своей страны. Гражданином с большой буквы. Екатерина Иванова о человеке, который сделал космос открытым для всего человечества.

Первый в истории выход в открытый космос.

«Человек вышел в космическое пространство», — звучала во всех приемниках всего мира.

Первое космическое международное рукопожатие. Алексей Леонов и на Луну готовился высадиться первым. Но не сложилось. Программу закрыли. И… большой романтик. Дважды Герой Советского Союза написал почти две сотни картин. Многие, из которых сегодня в частных коллекциях.

«Наконец-то меня уговорили сделать эту выставку, я очень сопротивлялся, потому что это хлопотное дело. Да и страшное», — рассказывал тогда Леонов.

Первые наброски маленький Леша сделал еще до школы. А в первом классе, в самый разгар войны, выменял альбом с работами Айвазовского на месячную норму хлеба. Талантливый юноша — самоучка с ходу поступил в художественную академию в Риге. Но снимать комнату было слишком дорого. Тогда пошел учиться на летчика-истребителя.

«Судьба моя я сам. И если ты сам себя не сделаешь, надеяться на кого-то не стоит», — считал Леонов.

Художник оказался не робкого десятка. И вскоре попал в первый отряд космонавтов. А это полная секретность. И запредельные физические нагрузки.

«Если бы предъявить требование 1960 года, вернее, даже 1959 года к космонавтам этого года. То, мои милые мальчики, никто бы не прошел», — пояснял он.

Бескомпромиссный. С характером. Когда дело касалось работы, Леонов всегда шел до конца. Как будто не знал чувства страха. Вот и в бездну космонавт шагнул, даже глазом не моргнув.

«Когда мы готовились, мы Королеву сказали… Знаете, мы порядка трех тысяч аварийных ситуаций изучили, конечно, я добавил. Сергей Палыч, понимая все это, добавил — знаешь, а в полете будет 3001-я», — вспоминал Леонов.

На самом деле, три тысячи седьмая. Злой рок, как будто преследовал экипаж «Восхода-2». В скафандре подскочило давление, а это неминуемая смерть. Спасло лишь чудо. Сил практически не осталось. Пот лил ручьем. На принятие решений какие-то мгновения. Всего за те сутки Леонов потерял шесть килограммов. На посадке еще и автоматика отказала. А потом трое голодных суток в глухой пермской тайге. Советские газеты в это время рапортовали, как герои отдыхают на даче обкома партии.

«В этих лесах невозможно было выбросить ни десант и, тем более, приземлиться. Даже вертолетом».

Человек-легенда. Но в то же время очень скромный, добрый и отзывчивый. Его неизменная улыбка и хитрый прищур обезоруживали.

«Гагарин и Леонов как-то особенно выделялись энергией. Своей жизнерадостностью. Они оба очень веселые, стремлением пошутить», — вспоминает летчик-космонавт СССР Валентина Пономарева.

Леонов шутил даже в космосе. 1975 год. Программа «Союз-Аполлон». Первая в истории стыковка. И что же делает наш командир экипажа? Предлагает американцам отметить успех. Протягивает тюбик с этикеткой «водка». Астронавты долго отказывались, но в итоге сдались.

«Чисто говорю (дальше по-английски — Прим.ред.) по русской традиции перед едой мы пьем русскую водку, это очень хорошо для желудка. Они открыли тубы. Начали пить. Оказался борщ», — вспоминал космонавт.

Дважды Герой верил в судьбу. Особенно тяжело переживал гибель своих товарищей в 1971-м. Во время посадки произошла разгерметизация корабля. А ведь лететь должен был Леонов. Но в ходе медосмотра у одного из членов его экипажа обнаружили затемнение в легких.

«Экипаж поменяли за 11 часов до старта. Экипаж не вернулся. На моем корабле. Со всей моей экипировкой. Это какая-то судьба», — с грустью вспоминал об этом ЧП Алексей Леонов.

А еще Леонов — это учитель и наставник. Внимательный. Необыкновенно отзывчивый. И очень требовательный. На тренировках он всегда появлялся внезапно.

«Не совсем все гладко шло, я где-то не сдержался. Высказал все, что я думаю. В это время услышал спокойный голос Алексея Архиповича в наушниках — если тебе мало тренировок, мы можем добавить», — рассказывает летчик-космонавт, Герой СССР Муса Манаров.

Новость о смерти легенды потрясла весь мир. НАСА даже прервало прямую трансляцию выхода своих астронавтов в космос.

«Алексей Леонов, легендарный русский космонавт, ушел сегодня из жизни … Леонов стал первым космонавтом, совершившим выход в открытый космос».

Леонов был 11-м советским космонавтом. Но в историю вошел, как первый. Гагарин открыл дверь в космос всему человечеству. Леонов сделал первый шаг во вселенную. На луне именем первопроходца назван кратер. На Земле множество улиц. Герой верил, что родился под счастливой звездой. Эта звезда и сегодня сверкает на ночном небосводе. Звезда Алексея Леонова. И сиять она будет до конца времен.