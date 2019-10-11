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«Мы очень гордимся»: Ректор БГТУ «Военмех» рассказал о подарке Леонова вузу

, 15:36 Видео 23

Первый вышедший в открытый космос человек передал учреждению две картины.

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Фото, видео: ТАСС / Станислав Красильников, 5-tv.ru

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Умер Алексей Леонов 4

Скончавшийся на 86-году жизни Алексей Леонов был великим космонавтом, который многое сделал для отечественной космонавтики. Дважды Герой Советского Союза подарил Балтийскому государственному техническому университету (БГТУ) «Военмех» две картины, рассказал 5-tv.ru ректор вуза Константин Иванов.

Глава вуза напомнил, что «Военмех» стал первым учреждением, в котором начали готовить инженеров для космической отрасли. Из-за этого в нем всегда много внимания уделяли космонавтам. Особенно Леонову, который стал первым человеком, вышедшим в отрытый космос.

«Действительно, Леонов посещал „Военмех“. Я в то время был молодым аспирантом, и лично был (с ним — Прим. ред) не знаком. <…> Но многие в „Военмехе“ помнят, знают этого человека. Действительно, был великий космонавт, который много сделал для нашей космонавтики», — рассказал Иванов.

Он подчеркнул, что у него в кабинете до сих пор висят картины, подаренные Леоновым. На одной из них изображен старт ракеты носителя, а на второй – вид просторов Вселенной из космического корабля.

«Мы очень гордимся, что у нас есть эти картины и надеемся, что мы сохраним память о великом космонавте в своей деятельности», — добавил Иванов.

В заключение он сказал, что Леонов был очень доброжелательным и общительным человеком, что подтверждает его подарок вузу.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Алексей Леонов умер 11 октября в возрасте 85 лет. Похороны пройдут 15 октября на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах.

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