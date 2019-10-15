С Алексеем Леоновым простятся на кладбище под Москвой

В Подмосковье простятся с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым. Его не стало 11 октября.

Церемония пройдет на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Похороны Героя Советского Союза пройдут в присутствии роты почетного караула, военного оркестра, с траурным салютом и под звуки государственного гимна.

Имя Алексея Леонова, без преувеличения, известно всем. В марте 1965 года он первым вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». А в 1975-м стал участником первого советско-американского космического полета.