  1. Пятый канал
  4. С Алексеем Леоновым простятся на кладбище под Москвой

С Алексеем Леоновым простятся на кладбище под Москвой

, 8:44 Эфирная новость 111

Космонавта № 11 похоронят со всеми почестями.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС/Черединцев Валентин, 5-tv.ru

Тема:
Умер Алексей Леонов 9

В Подмосковье простятся с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым. Его не стало 11 октября.

Церемония пройдет на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах. Похороны Героя Советского Союза пройдут в присутствии роты почетного караула, военного оркестра, с траурным салютом и под звуки государственного гимна.

Имя Алексея Леонова, без преувеличения, известно всем. В марте 1965 года он первым вышел в открытый космос с борта корабля «Восход-2». А в 1975-м стал участником первого советско-американского космического полета.

Тема:
Умер Алексей Леонов 9
13 окт
Гражданин вселенной: памяти космонавта Алексея Леонова
11 окт
Пять цитат великого космонавта Алексея Леонова
11 окт
НАСА экстренно прервало трансляцию выхода астронавтов в открытый космос
11 окт
РЕН ТВ изменил сетку вещания в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
11 окт
«Мы очень гордимся»: Ректор БГТУ «Военмех» рассказал о подарке Леонова вузу
11 окт
Названа причина смерти космонавта Алексея Леонова
11 окт
Стали известны дата и место похорон советского космонавта Алексея Леонова
11 окт
Первый в открытом космосе: умер Алексей Леонов

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.37
0.15 70.93
0.20
Гороскоп на 15 октября: Стрельцы, требуйте конфеты и цветы!

Последние новости

9:14
Кристина Асмус поделилась подробностями первой в жизни постельной сцены
9:00
Как в шпионских романах. 60 лет назад казнили Степана Бандеру
8:52
Ким Кардашьян описала самый страшный момент своей жизни
8:44
С Алексеем Леоновым простятся на кладбище под Москвой
8:39
Глава МИД Украины припугнул сограждан альтернативой «формуле Штайнмайера»
8:28
Роскосмос отправит на луну внука робота Федора

Сейчас читают

Чаепитие с блинами обернулось для школьниц двойным изнасилованием
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
«Так держать, Семочка!»: сын Эвелины Бледанс победил семилетнюю фобию — видео

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев