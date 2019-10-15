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Прощание с легендой: Леонова проводили в последний путь под залпы орудий

, 20:32 Эфирная новость 94

Имя легендарного советского космонавта навсегда вписано в историю человечества.

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Фото, видео: ТАСС / Карпухин Сергей; 5-tv.ru

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Умер Алексей Леонов 11

В Подмосковье простились с Алексеем Леоновым — легендарным советским космонавтом. Его имя навсегда вписано в историю человечества — он первым совершил выход в открытый космос.  Спустя десять лет принял участие в эпохальной миссии «Союз-Аполлон» — первый в мире полет и дальнейшая стыковка кораблей двух стран: СССР и США.

«Рукопожатие в космосе» стало символом дружбы не только двух сверхдержав. Томас Стаффорд, астронавт НАСА, участник той самой программы, стал другом Алексея Леонова на всю оставшуюся жизнь. Сегодня он пришел в последний раз увидеть товарища.

Подробности прощания с легендарной личностью в видеосюжете Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на траурную церемонию в подмосковных Мытищах приехали сотни людей.

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