Прощание с легендой: Леонова проводили в последний путь под залпы орудий

В Подмосковье простились с Алексеем Леоновым — легендарным советским космонавтом. Его имя навсегда вписано в историю человечества — он первым совершил выход в открытый космос. Спустя десять лет принял участие в эпохальной миссии «Союз-Аполлон» — первый в мире полет и дальнейшая стыковка кораблей двух стран: СССР и США.

«Рукопожатие в космосе» стало символом дружбы не только двух сверхдержав. Томас Стаффорд, астронавт НАСА, участник той самой программы, стал другом Алексея Леонова на всю оставшуюся жизнь. Сегодня он пришел в последний раз увидеть товарища.

Подробности прощания с легендарной личностью в видеосюжете Алексея Лазуренко.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на траурную церемонию в подмосковных Мытищах приехали сотни людей.