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РЕН ТВ изменил сетку вещания в связи со смертью космонавта Алексея Леонова

, 15:47 127

Дважды Героя Советского Союза и первого человека вышедшего в открытый космос не стало на 86-м году жизни.

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Фото, видео: ТАСС / Zuma, РЕН-ТВ

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Телеканал РЕН ТВ в связи со смертью дважды Героя Советского Союза и первого человека, вышедшего в открытый космос — Алексея Леонова — меняет сетку вещания.

11 октября в 19:55, сразу после новостного выпуска, выйдет в эфир фильм «Время первых», посвященный полету на космическом корабле «Восход-2» Алексея Леонова и Павла Беляева. Именно тогда был совершен исторический и героический выход в открытый космос.

Раздувшийся космический скафандр препятствовал возвращению Леонова в корабль. Именно за проявленное мужество и героизм советскому космонавту № 11 Алексею Леонову 3 марта 1965 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похороны прославленного космонавта состоятся в подмосковных Мытищах 15 октября.

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