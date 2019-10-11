РЕН ТВ изменил сетку вещания в связи со смертью космонавта Алексея Леонова

Телеканал РЕН ТВ в связи со смертью дважды Героя Советского Союза и первого человека, вышедшего в открытый космос — Алексея Леонова — меняет сетку вещания.

11 октября в 19:55, сразу после новостного выпуска, выйдет в эфир фильм «Время первых», посвященный полету на космическом корабле «Восход-2» Алексея Леонова и Павла Беляева. Именно тогда был совершен исторический и героический выход в открытый космос.

Раздувшийся космический скафандр препятствовал возвращению Леонова в корабль. Именно за проявленное мужество и героизм советскому космонавту № 11 Алексею Леонову 3 марта 1965 года было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что похороны прославленного космонавта состоятся в подмосковных Мытищах 15 октября.