Стали известны дата и место похорон советского космонавта Алексея Леонова

Дважды Героя Советского Союза похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщила помощница советского космонавта.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни.
Дважды Герой Советского Союза умер 11 октября на 86-м году жизни.
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Фото, видео: ТАСС / Андрей Манохин, 5-tv.ru
Дважды Героя Советского Союза похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщила помощница советского космонавта.
Как сообщал ранее 5-tv.ru, Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни.
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