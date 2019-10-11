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  4. Стали известны дата и место похорон советского космонавта Алексея Леонова

Стали известны дата и место похорон советского космонавта Алексея Леонова

, 14:20 237

Дважды Герой Советского Союза умер 11 октября на 86-м году жизни.

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Фото, видео: ТАСС / Андрей Манохин, 5-tv.ru

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Умер Алексей Леонов 4

Дважды Героя Советского Союза похоронят 15 октября на мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. Об этом ТАСС сообщила помощница советского космонавта.

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Алексей Леонов умер 11 октября на 86-м году жизни.

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