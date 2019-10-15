Видео: церемония прощания с Алексеем Леоновым началась в Подмосковье

Церемония прощания с дважды Героем Советского Союза, космонавтом Алексеем Леоновым началась на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

На траурной церемонии собрались сотни человек. Среди них: бывшие космонавты и руководители российской ракетно-космической отрасли. На прощание также пришел полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и заместители министра обороны Николай Панков и Дмитрий Булгаков.

По завершении церемонии прощания космонавта похоронят на Мемориальном кладбище в Мытищах.

Алексей Леонов скончался 11 октября в возрасте 85 лет. Он — первый в мире человек, который вышел в открытый космос. За это Леонову в 1965 году дали звание Героя Советского Союза. Во второй раз советский космонавт получил это звание через десять лет за участие в стыковке космического корабля «Союз-19» с американским Apollo.

Как сообщал 5-tv.ru, Алексей Леонов запомнился не только в качестве великого космонавта, но и как автор ярких высказываний. Мы приводили пять его известных цитат.