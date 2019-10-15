  1. Пятый канал
  4. Видео: церемония прощания с Алексеем Леоновым началась в Подмосковье

Видео: церемония прощания с Алексеем Леоновым началась в Подмосковье

, 11:53 Видео 126

Проводить великого космонавта в последний путь пришли сотни человек.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / I-Images; 5-tv.ru

Тема:
Умер Алексей Леонов 10

Церемония прощания с дважды Героем Советского Союза, космонавтом Алексеем Леоновым началась на Федеральном военном мемориальном кладбище в Подмосковье.

На траурной церемонии собрались сотни человек. Среди них: бывшие космонавты и руководители российской ракетно-космической отрасли. На прощание также пришел полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров и заместители министра обороны Николай Панков и Дмитрий Булгаков.

По завершении церемонии прощания космонавта похоронят на Мемориальном кладбище в Мытищах.

Алексей Леонов скончался 11 октября в возрасте 85 лет. Он — первый в мире человек, который вышел в открытый космос. За это Леонову в 1965 году дали звание Героя Советского Союза. Во второй раз советский космонавт получил это звание через десять лет за участие в стыковке космического корабля «Союз-19» с американским Apollo.

Как сообщал 5-tv.ru, Алексей Леонов запомнился не только в качестве великого космонавта, но и как автор ярких высказываний. Мы приводили пять его известных цитат.

Тема:
Умер Алексей Леонов 10
15 окт
С Алексеем Леоновым простятся на кладбище под Москвой
13 окт
Гражданин вселенной: памяти космонавта Алексея Леонова
11 окт
Пять цитат великого космонавта Алексея Леонова
11 окт
НАСА экстренно прервало трансляцию выхода астронавтов в открытый космос
11 окт
РЕН ТВ изменил сетку вещания в связи со смертью космонавта Алексея Леонова
11 окт
«Мы очень гордимся»: Ректор БГТУ «Военмех» рассказал о подарке Леонова вузу
11 окт
Названа причина смерти космонавта Алексея Леонова
11 окт
Стали известны дата и место похорон советского космонавта Алексея Леонова
11 окт
Первый в открытом космосе: умер Алексей Леонов

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.37
0.15 70.93
0.20
Гороскоп на 15 октября: Стрельцы, требуйте конфеты и цветы!

Последние новости

12:29
Дочери Любови Успенской требуется еще одна операция после аварии
12:17
В «Шереметьево» торжественно встретили сборную России по спортивной гимнастике
12:07
«Клуб не жил, а выживал»: Баста стал владельцем ростовского СКА
11:53
Видео: церемония прощания с Алексеем Леоновым началась в Подмосковье
11:42
«Русская Кардашьян» порадовала поклонников видео в очередном сексуальном образе
11:29
Российские туристы застряли в аэропорту Барселоны из-за беспорядков

Сейчас читают

Чаепитие с блинами обернулось для школьниц двойным изнасилованием
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
«Так держать, Семочка!»: сын Эвелины Бледанс победил семилетнюю фобию — видео

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев