Российская футбольная сборная может досрочно выйти на Чемпионат Европы-2020 после матча с Кипром в воскресение, 13 октября. Прогнозом на исход встречи россиян и киприотов в 8-м туре квалификации Евро-2020 поделился спортивный комментатор Константин Генич.

«Конечно, сборная России мощнее. Она выглядит убедительнее. Но недооценивать этот Кипр нельзя. У Кипра есть хороший нападающий — Сотирио. Если его закрыть, то в атаке у киприотов вообще ничего не получится», — цитирует футбольного эксперта сайт Сhampionat.

Команда Черчесова может досрочно выйти на Чемпионат Европы-2020, если сыграет с Кипром в ничью или одержит в предстоящем матче победу.

За три тура до конца отбора сборная России идет второй в рейтинге, и Кипр отстает от нее на восемь очков. В случае проигрыша на встрече с киприотами (со счетом от 0:2 и выше), российской сборной придется добирать очки на предстоящих встречах с Бельгией и Сан-Марино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что болельщики сборной России в восторге от шести побед в отборе Евро-2020.