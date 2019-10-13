  1. Пятый канал
  4. «Россия — Кипр» в отборе на Евро-2020: почему важно выиграть

«Россия — Кипр» в отборе на Евро-2020: почему важно выиграть

, 11:50 87

Встреча россиян и киприотов пройдет 13 октября. Российская сборная в случае победы или «ничьей» выйдет на Чемпионат Европы-2020 досрочно.

Фото: ТАСС / Сергей Бобылев

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 40

Российская футбольная сборная может досрочно выйти на Чемпионат Европы-2020 после матча с Кипром в воскресение, 13 октября. Прогнозом на исход встречи россиян и киприотов в 8-м туре квалификации Евро-2020 поделился спортивный комментатор Константин Генич.

«Конечно, сборная России мощнее. Она выглядит убедительнее. Но недооценивать этот Кипр нельзя. У Кипра есть хороший нападающий — Сотирио. Если его закрыть, то в атаке у киприотов вообще ничего не получится», — цитирует футбольного эксперта сайт Сhampionat.

Команда Черчесова может досрочно выйти на Чемпионат Европы-2020, если сыграет с Кипром в ничью или одержит в предстоящем матче победу.

За три тура до конца отбора сборная России идет второй в рейтинге, и Кипр отстает от нее на восемь очков. В случае проигрыша на встрече с киприотами (со счетом от 0:2 и выше), российской сборной придется добирать очки на предстоящих встречах с Бельгией и Сан-Марино.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что болельщики сборной России в восторге от шести побед в отборе Евро-2020.

Тема:
Чемпионат Европы по футболу 2020 40
11 окт
Просто монстры! Болельщики сборной России в восторге от шести побед в отборе Евро-2020
11 окт
Запущен сайт для получения Fan ID на матчи Евро-2020 в Петербурге
11 окт
Сборная России одержала шестую подряд победу в отборе на Евро-2020
10 окт
4:0! Сборная России разгромила команду Шотландии
10 окт
3:0! Артем Дзюба оформил дубль, сборная России обыгрывает шотландцев
10 окт
Второй гол подряд забила сборная России в матче с командой Шотландии
10 окт
1:0! Дзюба забил гол в ворота шотландцев
10 окт
«Ушатаем шотландцев!» Светлаков поддержал сборную России перед Евро-2020
9 окт
Команды РФ и Украины могут встретиться на поле в рамках Евро-2020
7 окт
Полшага до Евро: 10 октября сборная России должна оформиться на чемпионат Европы

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.22
-0.52 70.73
-0.57
Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 октября

Последние новости

12:59
Кейт Миддлтон уволила преданную помощницу во время ее медового месяца
12:45
Безотводная зона: что опять помешало Киеву и чего ждет Донбасс
12:31
Нино Нинидзе доказала силу и независимость, таская тяжелые коробки
12:19
Прощание с убитой в Саратове девочкой проходит при большом скоплении людей
12:07
Екатерина Пальцева стала чемпионкой мира по боксу в категории до 48 кг
11:50
«Россия — Кипр» в отборе на Евро-2020: почему важно выиграть

Сейчас читают

Астропрогноз для всех знаков зодиака на неделю с 14 по 20 октября
Гороскоп на 13 октября: Рыбы, ваша победа заслуживает праздника!
Звезда клипа «Ленинграда» Алла Михеева сфотографировалась на шпильках в ванной

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев