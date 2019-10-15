Супердискотека 90-х возвращается в петербургский Ледовый дворец

Супердискотека 90-х от Радио Рекорд возвращается туда, где появилась на свет 16 лет назад — в петербургский Ледовый дворец. 19 октября арена превратится в гигантский танцпол, а в фойе будет воссоздан мир 1990-х годов с «ништячками» из «местечковых кооперативов».

Организаторы настоятельно рекомендуют публике доставать с антресолей обтягивающие лосины, мини-юбки и колготки в сетку, малиновые пиджаки и слаксы и огромные мобильники. Тем более что в этом году это будет «SЕХуальная» Супердискотека. Зрителей ждет встреча с SEX-символами 90-х: от Памелы Андерсон до Брэндона из сериала «Беверли Хиллс 90210». А также самые SЕХуальные сцены из фильмов: от «Эммануэль» до «Титаника».

На сцене выступят группы «На-На», Иванушки International, «Отпетые Мошенники», «Русский Размер», «ВИРУС», Scooter, Masterboy & Beatrix Delgado, а также Юля Волкова, Оксана Почепа АКУЛА, певица Света, Оксана Ковалевская, DANKO и Юлия Беретта.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что звезда 1990-х Наталья Ветлицкая возвращается в Россию на заработки. Большой концертный тур по стране начнется осенью 2020 года.