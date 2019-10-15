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Юрист прокомментировал нарушение подписки о невыезде Бочкаревой

, 14:39 Видео 143

Актриса, проигнорировала судебное заседание по факту задержания ее с наркотиками 28 сентября в Москве.

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Фото, видео: ITAR TASS; 5-tv.ru

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Звезда телесериала «Счастливы вместе» проигнорировала судебное заседание 15 октября. В суд Наталья должна была явиться на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками. Также Бочкарева нарушила подписку о невыезде и как она завила в своем Instagram, отправилась на гастроли.

«Всю неделю ежедневно разные спектакли в разных городах… переезды, перелеты, выкладываешься на полную на сцене и опять в дорогу» — написала она на своей страничке в социальной сети.

Юрист Алексей Крюков прокомментировал последствия, которые, возможно, могу ждать актрису по возвращению в Москву. Бочкарева не имела права покидать город, но почему-то нарушила этот запрет. Чтобы избежать проблем, она должна была письменно уведомить об этом следователя.

«Это должно быть письменное разрешение следователя с указанием конкретного места пребывания данного человека» — объяснил Крюков.

Но артистка нарушила подписку и без предупреждения отправилась на гастроли по России. За это ее может ожидать ужесточение меры пресечения.

«В данном случае следствие имеет право выйти в суд с ходатайством об ужесточении меры пресечения, включая и самую крайнюю меру — арест» — добавил юрист.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Бочкарева не явилась в суд.

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