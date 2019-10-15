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Наталья Бочкарева не явилась в суд

, 12:47 263

Судебное заседание по факту задержания звезды сериала «Счастливы вместе» с наркотиками должно было состояться 15 октября.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 33

Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками. Бывший супруг артистки объяснил неявку звезды сериала «Счастливы вместе» возможными проблемами со здоровьем.

«Может быть, это связано с тем, что все собрались? У человека проблемы со здоровьем из-за этого серьезнейшие, а вы все никак не угомонитесь. Давайте, добивайте ее, возьмите палки побольше и бейте», — цитирует Борисова телеканал 360.

Из-за отсутствия Бочкаревой слушание административного дела было перенесено.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Бочкарева собралась на гастроли после скандала с наркотиками.

28 сентября в Москве телезвезду, ехавшую на роскошном кроссовере марки Cadillac, остановили сотрудники правоохранительных органов. У Бочкаревой были обнаружены наркотики, которые актриса прятала в нижнем белье.

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 33
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