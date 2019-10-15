Актриса Наталья Бочкарева не явилась в суд на рассмотрение дела по факту ее задержания с наркотиками. Бывший супруг артистки объяснил неявку звезды сериала «Счастливы вместе» возможными проблемами со здоровьем.
Из-за отсутствия Бочкаревой слушание административного дела было перенесено.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Наталья Бочкарева собралась на гастроли после скандала с наркотиками.
28 сентября в Москве телезвезду, ехавшую на роскошном кроссовере марки Cadillac, остановили сотрудники правоохранительных органов. У Бочкаревой были обнаружены наркотики, которые актриса прятала в нижнем белье.