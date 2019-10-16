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  4. Лена Миро жестко раскритиковала Наталью Бочкареву за неявку в суд

Лена Миро жестко раскритиковала Наталью Бочкареву за неявку в суд

, 22:11 75

Блогер считает, что звезда сериала «Счастливы вместе» не имела права пропускать заседание.

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 36

Популярный блогер Лена Миро прокомментировала скандал с неявкой актрисы Натальи Бочкаревой в суд по делу о ее задержании с наркотиками. Она подвергла звезду сериала «Счастливы вместе» резкой критике.

Судебное заседание об обнаружении у Бочкаревой наркотиков сотрудниками ДПС должно было состояться 15 октября. Однако актриса не явилась в суд: ее бывший муж Николай Борисов объяснил это плохим состоянием супруги. По его словам, проблемы со здоровьем появились у Натальи из-за стресса. Еще одной причиной ее отсутствия на суде он назвал повышенное внимание к процессу со стороны СМИ и общественности.

Неявка Бочкаревой в суд вызывала возмущение у Лены Миро, пишет «Экономика сегодня». Она считает, что экс-супруг напрасно защищает артистку. Блогер напомнила, что ранее Бочкарева категорически отрицала, что у нее при досмотре были найдены наркотики. Однако как только появилась возможность доказать эту позицию в суде, она «сказалась больнушечкой».

Миро считает, что претензии в этой истории также стоит предъявить суду и правоохранителям. Кроме того, она поинтересовалась, как человеку под подпиской о невыезде удалось уехать на гастроли.

«Разве по закону она уже не должна сидеть на нарах?» — возмутилась блогер.

Как сообщал 5-tv.ru, сотрудники ДПС обнаружили наркотики у Натальи Бочкаревой 28 сентября. Суд по ее делу перенесли на 18 октября из-за неявки актрисы.

Тема:
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