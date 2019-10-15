Повторное рассмотрение дела Бочкаревой состоится 18 октября

Рассмотрение административного правонарушения Натальи Бочкаревой перенесено на 18 октября, сообщили в пресс-службе судебного участка №105. Ранее артистка не явилась в суд и нарушила подписку о невыезде, отправившись на гастроли.

«Заседание отложено на 18 октября на 12:00» - ответили в пресс-службе.

Звезда комедийного телесериала «Счастливы вместе» была задержана 28 сентября. Во время досмотра сотрудниками ДПС у Бочкаревой нашли кокаин, после чего, она отказалась от медицинского освидетельствования. По данному факту было возбуждено административное дело по статье 12.26. КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Бочкарева не явилась на судебное заседание.