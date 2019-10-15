  1. Пятый канал
  4. Повторное рассмотрение дела Бочкаревой состоится 18 октября

Повторное рассмотрение дела Бочкаревой состоится 18 октября

, 17:00 Фото 2

В связи с неявкой актрисы в суд 15 октября, заседание перенесено на другой день.

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 35

Рассмотрение административного правонарушения Натальи Бочкаревой перенесено на 18 октября, сообщили в пресс-службе судебного участка №105. Ранее артистка не явилась в суд и нарушила подписку о невыезде, отправившись на гастроли.

«Заседание отложено на 18 октября на 12:00» - ответили в пресс-службе.

Звезда комедийного телесериала «Счастливы вместе» была задержана 28 сентября. Во время досмотра сотрудниками ДПС у Бочкаревой нашли кокаин, после чего, она отказалась от медицинского освидетельствования. По данному факту было возбуждено административное дело по статье 12.26. КоАП РФ «Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения».

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Наталья Бочкарева не явилась на судебное заседание. 

Тема:
Наталья Бочкарева задержана с кокаином 35
15 окт
Юрист прокомментировал нарушение подписки о невыезде Бочкаревой
15 окт
Наталья Бочкарева не явилась в суд
15 окт
Что случилось с бизнесом Натальи Бочкаревой после скандала с наркотиками?
13 окт
«Опять хайп?» Наталья Бочкарева собралась на гастроли после наркоскандала
10 окт
Ректор ИМЦ признал, что отказал Бочкаревой в аренде студии после наркоскандала
10 окт
Институт Жириновского отказал Бочкаревой в аренде после наркоскандала
7 окт
Наталья Бочкарева вышла на связь после сообщений о своем исчезновении
7 окт
Стало известно, куда Наталья Бочкарева пропала после скандала с наркотиками
7 окт
Дана Борисова поссорилась с Анастасией Волочковой, назвав ее «алкоголичкой»
7 окт
Соседи Натальи Бочкаревой заявили об исчезновении актрисы

Читайте также

+8° Днём +12°
Ночью +5°
64.25
-0.12 70.85
-0.08
Гороскоп на 15 октября: Стрельцы, требуйте конфеты и цветы!

Последние новости

17:00
Повторное рассмотрение дела Бочкаревой состоится 18 октября
16:55
Генпрокуратура Белоруссии решила прекратить розыск гражданки РФ Богачевой
16:39
«Буду говорить на русском»: пародию на Зеленского показали в КВН
16:26
Глава ФАС подтвердил возбуждение уголовного дела против экс-губернатора Дубровского
16:19
В России работающих женщин могут лишить пособия на детей — репортаж
16:11
Одна из кукол Барби будет выглядеть как Ляйсан Утяшева — фото

Сейчас читают

Пропавшая в Екатеринбурге Ксения Каторгина найдена мертвой
Постройневшая Ирина Пегова показала «семейный портрет» со Станиславом Дужниковым
Директор Моисеева показал, в каких условиях живет певец после инсульта

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Анастасия Волочкова
Инна Чурикова
Ольга Бузова
Сергей Зверев