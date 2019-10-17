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Подозреваемая в убийстве Ксении Каторгиной пытала собственную мать

, 17:11 Видео 185

Пострадавшая женщина утверждает, что трагедии в Екатеринбурге не случилось бы, если бы сотрудники правоохранительных органов услышали ее.

Фото: www.globallookpress.com / Simon Katzer

Подозреваемая в убийстве 27-летней Ксении Каторгиной в Екатеринбурге Екатерина Меньшикова недавно участвовала в похищении и пытках собственной матери. Об этом сообщает интернет-портал URA.RU, корреспонденты которого пообщались в Челябинске с Аллой Бобняк.

Женщина винит в том, что произошло с дочерью ее мужа — Михаила Федоровича, тоже обвиняемого в убийстве Каторгиной. По словам Бобняк, мужчина неоднократно избивал Екатерину и вообще, по ее выражению, «одержим кровью». Она рассказала также, что 9 сентября Екатерина Меньшикова, Михаил Федорович и третий подозреваемый в убийстве — таксист Марат Ахметвалиев обманом посадили ее в машину, вывезли в сад и некоторое время удерживали там, требуя денег.

«Держали в наручниках, битой били», — говорит Бобняк.

По ее словам, дочь тоже несколько раз ее ударила ее. Из плена ей удалось сбежать, перехитрив похитителей. Женщина уверена, что трагедии в Екатеринбурге не случилось бы, если бы правоохранительные органы прислушались к ней.

«Я бегала, кричала. Девушка не погибла бы, если бы наши сотрудники меня слышали, что нужно срочно подавать их в розыск», — заявила Алла Бобняк.

Как ранее сообщал 5-tv.ru, Екатерина Меньшикова, Михаил Федорович и Марат Ахметвалиев обвиняются в том, что под предлогом покупки машины заманили и убили 27-летнюю жительницу Екатеринбурга. После задержания Ахметвалиев показал следователям, как сбрасывал тело жертвы в технический колодец. 17 октября суд арестовал всех троих задержанных.

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