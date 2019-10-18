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«Готова заплатить»: Калашникова просит мошенников вернуть украденные документы

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У бывшей возлюбленной Прохора Шаляпина украли в аэропорту кошелек, где были деньги и водительские права.

Фото: Instagram @annakalash

Российская певица и актриса Анна Калашникова рассказала, как стала жертвой мошенников. Возвращаясь с гастролей в Москву, звезда оставила в зоне досмотра аэропорта кошелек, а когда вернулась за ним, вещи на месте не было. Бывшая возлюбленная Прохора Шаляпина убеждена: кошелек украли.

По словам артистки, внутри находились наличные деньги, полученные в качестве гонорара за выступление, водительские права и банковские карты, которые теперь придется восстановить. Однако из всего перечисленного Калашникову больше всего беспокоит пропажа документов. Она призналась, что планирует разместить сообщение в социальных сетях с просьбой вернуть украденное, возможно, даже за денежное вознаграждение.

«В кошельке, который у меня украли, были еще и водительские права. <.> Я даже хочу написать призыв в социальных сетях, чтобы мне вернули документы! Готова даже заплатить этим бессовестным людям, которые таким путем зарабатывают деньги! », — цитирует знаменитость Starhit.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Анна Калашникова была поклонницей Децла.

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