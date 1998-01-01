Анна Калашникова призналась, что в юности была поклонницей Децла

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Бывая возлюбленная Прохора Шаляпина рассказала, что многие воспоминания детства и студенчества связаны с творчеством Децла.

Фото: Instagram @annakalash

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Известная певица Анна Калашникова раньше пользовалась популярностью у провинциальных рэперов. В Пятигорске, где она выросла, ребята подражали Децлу и посвящали ей свои произведения.

Мне мой знакомый мальчик, который был тайно в меня влюблен, тогда решил признаться в чувствах, зачитывая свой рэп. И это было так для меня необычно и ново, мило и трогательно! И так круто! Мне весь двор завидовал, — приводит слова знаменитости сайт Teleprogramma.pro.

Калашникова призналась, что сама была поклонницей Децла, а новость о его смерти повергла ее в шок. Она отметила, что творчество рэпера останется ностальгией по беззаботным временам.

Instagram @annakalash

Ранее Пятый канал сообщал, что новый клип Децла выйдет в день похорон артиста.

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